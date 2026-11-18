"Mi smo jedna nacija"! Albanac zgrozio Srbiju
Predsednik Fudbalskog saveza Albanije i aktuelni potpredsjednik Evropske fudbalske federacije (UEFA), Armand Duka, ponovo je podigao veliku prašinu u regionu izjavom koja izlazi iz okvira sporta i zadire u osetljiva politička pitanja.
Gostujući u albanskim medijima, Duka je govorio o odnosu fudbalskih reprezentacija Albanije i takozvanog Kosova, poručivši da je reč o jednom narodu i jednoj naciji.
– Mi smo jedan narod i moja želja je da obe reprezentacije imaju uspeha – izjavio je Duka, ističući neraskidivu povezanost ova dva saveza.
Ova izjava dolazi u trenutku kada sve veći broj fudbalera bira između nastupa za Albaniju i selekciju tzv. Kosova. Ipak, prvi čovek albanskog fudbala naglašava da odluke pojedinačnih igrača ne utiču na njegovu podršku, te da se iskreno raduje svakom uspehu prištinskog tima.
Duka je izrazio i nadu da se ove dve selekcije neće naći u istoj kvalifikacionoj grupi u narednom ciklusu.
– Bilo bi mi draže da nismo u istoj grupi, kako jedna drugoj ne bismo otežavale put do Evropskog prvenstva – dodao je potpredsednik UEFA, uz napomenu da bi u slučaju eventualnog međusobnog duela obe ekipe igrale na pobedu, ali uz veliko međusobno poštovanje.
Iako je Duka govorio u kontekstu fudbalske saradnje i nacionalnog identiteta, njegove reči imaju posebnu težinu s obzirom na to da obavlja jednu od najviših funkcija u krovnoj organizaciji evropskog fudbala, čiji je statut izričit kada je reč o mešanju politike i sporta.
Ono što posebno bode oči je i Dukin odnos prema Srbiji, pošto ove dve zemlje organizuju Evropsko prvenstvo za mlade i sada odjedmom veliča lažnu državu Kosovo.
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