Otkrio je i koliko Brđanima treba za funkcionisanje

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Govoreći o stanju u srpskom klupskom fudbalu, sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević je ocenio da je finansijski povoljan period prošao i da se svi klubovi suočavaju sa ozbiljnim problemima.

U razgovoru za podkast "2x45", Matijašević je rekao:

- Čukarički živi od prodaje igrača i mora godišnje da ima pet miliona evra, što od prodaja, što od TV prava, FIFA i UEFA. Nama FIFA duguje milion i dvesta hiljada na ime solidarnosti već 15 meseci - rekao je Matijašević, objasnivši da se radi o sredstvima od transfera Đorđa Petrovića i drugih igrača:

- Ako mi ne platimo FIFA jedan dan, odmah ide blokada, a oni nama duguju 15 meseci.

On je naveo da je finansiranje većine domaćih klubova zavisilo od države, lokalnih samouprava i javnih preduzeća:

- Za fudbal u Srbiji će biti teško jer su sve ostale klubove, osim možda IMT-a za koji ne znam, finansirali opština, grad, budžet ili Telekom. Mi nismo dobili ništa ni od Telekoma, ni od države za ovih 15 godina, možete ući u papire i videti, jer Dragan Obradović to iskreno nije hteo.

Na pitanje koji klubovi su najugroženiji, odgovorio je:

- Svi su ugroženi. Mi smo morali da prodajemo i sada moramo da prodamo u januaru da bismo živeli. Ne možete da isplaćujete platu od 15 hiljada evra ako nemate ozbiljne prodaje igrača. Naš limit u Čukaričkom trenutno ne može preko sedam-osam hiljada, a imamo ozbiljne prodaje i budžet od oko pet miliona evra svake godine.

Prema njegovoj oceni, dosadašnja primanja igrača u Srbiji nisu bila realna:

- Nije realno da igrač u Srbiji ima milion, dva, tri ili 500 hiljada, kao što nije realno ni da u Vojvodini ima 400 hiljada. Mi moramo da budemo razvojna liga, mala smo zemlja i nemamo tolike prihode.

Upitan da li bi neki od članova elite mogao da se ugasi, rekao je da to nije nemoguće i ponovio stav o privatizaciji:

- Nije nemoguće, jer ljudi neće davati pare iz svog džepa. Treba uvesti privatizaciju. Ja bih doneo zakon o privatizaciji i izdvojio bih Zvezdu, Partizan i Vojvodinu, a sve ostale klubove bih privatizovao.

Matijašević je otkrio i da se upravo pred emisiju čuo sa sagovornikom iz inostranstva o interesovanju jednog fonda za kupovinu klubova u regionu:

- Pre nego što smo se sreli, čuo sam se sa čovekom iz inostranstva koji mi je rekao da je njegov prijatelj počeo da radi za investicioni fond koji traži da kupi četiri kluba i nabrojao mi Hrvatsku, Mađarsku, Austriju i Švajcarsku. Da kod nas postoji zakon, sigurno bi neko kupio klub koji bi onda bio razvojni.