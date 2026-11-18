”OVO SAM RAZUMEO KAO SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE”: Kokanović slao poljupce Vučiću, lider opozicije mu odgovorio
DOK je lider opozicije Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije govorio o tome da je prenos Skupštine Srbije sa RTS 1 prebačen na RTS 2, poslanik Studentske liste Zlatko Kokanović pokušao je da ga isprovocira.
Na provokacije mu je odgovorio Vučić:
- Šta je smešno Kokanoviću? Je li pretite nešto? Da vam sekiru dobacim? Možda biste sa sekirom smeli nešto? Ovako bez sekire slaba vajda nešto, je li? A od obrazovanja ni mali odmor nema, a kamo li veliki.
Nakon toga Kokanović je Vučiću poslao poljupce, a on mu je rekao:
- Nemojte poljupce da mi šaljete, ja nisam od tih. Imate tu kolega koliko hoćete, meni nemojte poljupce. Gospodine sekirdžijo ovo sam razumeo kao seksualno uznemiravanje, a ja nisam od tih. Sa kim hoćete možete to da radite, nemam ništa protiv tih ljudi kojima su takve orijentacije. Čestitam vam na tome, nisam znao da ste jedan od tih.
Nakon toga, oglasili su se i instagram nalog ETF U SLOBODI, iza koga navodno stoji neka grupa studenata:
"Aleksandar Vučić ismeva Zlatka Kokanovića. Ne grizi ruku koja te hrani, Aleksandre. Mada, ti si odavno navikao da prodaješ zemlju, a usput i da uzimaš ono što ti ne pripada. Smeta ti jedan poljoprivrednik jer ne pristaje da mu otmeš njivu. Ali, tu smo da to promenimo. Vreme je da poljoprivrednici u ovoj zemlji konačno mogu normalno da žive od svog rada, bez kartela koji ih iscrpljuju, ucenjuju i oduzimaju im ono što su godinama stvarali. Poljoprivrednici, studentska lista će uvek biti na vašoj strani!", napisali su studenti ETF-a.
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