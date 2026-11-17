DRUMSKI transport robe srpskih prevoznika ka zemljama Evropske unije gotovo je stao.

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Rešenja za problem ograničenog boravka šofera iz Srbije i regiona u šengenskom prostoru još nema. Većina domaćih kompanija od oktobra ne šalje vozače na ove rute, zato što su premašili dozvoljeni rok boravka od 90 dana u šest meseci. Malobrojni su oni koji još voze i to rade na sopstveni rizik, jer se deportovanja nastavljaju.

Ali to nije sve, nevolja je još veća. Pojedini srpski prevoznici preselili su firmu u Mađarsku i odveli svoje vozače. Posledice nedostatka domaćih šofera već se značajno prelivaju na našu privredu. Posao su preuzele strane kompanije koje su višestruko skuplje, pa je cena transporta u oktobru u odnosu na septembar porasla od 20 do 40 odsto. To sve povećava troškove domaće privrede i utiče na njenu konkurentnost.

Ono što je u septembru delovalo kao slamka spasa - dobijanje dugoročne hrvatske vize tipa D, ispostavilo se kao teško dostižno rešenje, jer proces dolaska do ovog dokumenta za sve vozače kojima je potreban, izuzetno dugo traje. Situacija za domaća transportna preduzeća i šofere mogla bi se opisati poslovicom - ne lipši magarče do zelene trave.

U udruženju prevoznika "Međunarodni transport" kažu da je Brisel kao rešenje ponudio dugoročnu vizu, ali je do nje teško doći. Do sada je veoma mali broj vozača dobio ovaj dokument.

- Tempo kojim hrvatska ambasada u Beogradu i konzularna kancelarija u Subotici mogu da obrađuju zahteve i izdaju vize je suviše spor. Termini za predaju viza popunjeni su sve do aprila. Moglo je dnevno da se prijavi samo sedam vozača - objašljava za "Novosti" generalni sekretar ovog udruženja Aleksandar Spasić.

Nemamo kome da se žalimo NEMAMO trenutno kome da se žalimo, kaže Aleksandar Spasić, generalni sekretar udruženje prevoznika "Međunarodni transport", i navodi da od nove vlade očekuju brže traženje rešenja za profesionalne vozače. - Takođe, obavezno mora da se formira Radna grupa za komunikaciju sa Briselom, a s obzirom na to da je izuzetno teško da se dođe do dugoročne vize tipa D, neophodno je da se nađe prelazno rešenje. Pre dvadesetak dana smo uputili predlog EK i predložili smo da se stavi moratorijum na primenu propisa ograničenog boravka u šengenskom prostoru na profesionalne vozače, dok ne dobijemo vize. Čekamo odgovor.

Kako navodi, procena je da oko 20.000 naših šofera ima problem i za njih je potrebna dugoročna viza, dok drugi vozači u međunarodnom transportu voze na destinacijama van šengenskog prostora.

- Pokušavamo da se i druge zemlje uključe u izdavanje dugoročnih viza tipa D - kaže Spasić. - Jedine države koje još to žele da urade su Češka i Grčka i očekujemo da će i one pokrenuti taj postupak.

Ukazuje da su pojedini domaći prevoznici svoje poslovanje preselili u Mađarsku i tamo su registrovali svoje kompanije, jer su bili primorani na to.

- Povukli su srpske vozače, koje zapošljavaju kao strance uz radne dozvole - objašnjava sagovornik "Novosti". - Ti prevoznici više ne moraju da obavljaju transport na relacijama sa Srbijom, već mogu da posluju isključivo na tržištu EU, ne moraju više da se zamaraju čekajući na spoljnim granicama Unije.

Srbija tako gubi ne samo prevozne kapacitete i profesionalne vozače već i prihode od transportnih usluga, poreza i doprinosa, kao i poslove koje su te kompanije obezbeđivale domaćim dobavljačima, poput kupovine rezervnih delova, guma, servisa, plaćanja osiguranja...

Spasić navodi da su na naše tržište ušli Poljaci i Litvanci, kada su domaći prevoznici u oktobru stali sa poslom.

- Prema anketi koju smo radili sa Privrednom komorom Srbije, na uzorku od 24 najveće kompanije, u oktobru u odnosu na septembar cena transporta je porasla od 20 do 40 odsto - ističe naš sagovornik. - Pojedina domaća roba to može da podnese, druga ne može, i neki privrednici neće biti konkurentni.