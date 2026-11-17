U PRIVREDNOJ komori Srbije danas su potpisani ugovori sa 31 kompanijom iz Srbije, dobitnicama grantova u okviru programa podrške „Grant Scheme – Dekarbonizacija privatnog sektora u Srbiji“.

Foto: Boban Ristić ( PKS)

Ugovore su potpisale kompanije dobitnice grantova sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i agencijom SEQUA, preko koje će se sprovoditi realizacija grant programa.

Foto: Boban Ristić ( PKS)

Odabrane kompanije ostvarile su pravo na bespovratnu finansijsku podršku u iznosu do 10.000 evra po kompaniji, uz obavezu da obezbede najmanje 50 odsto sopstvenog učešća u finansiranju projekata. Ukupan iznos grant sredstava iznosi 300.000 evra.

Foto: Boban Ristić ( PKS)

Podržani projekti biće realizovani tokom 2027. godine, sa ciljem smanjenja emisija štetnih gasova, unapređenja energetske i resursne efikasnosti i primene održivijih poslovnih rešenja. Program predstavlja podršku privatnom sektoru u sprovođenju konkretnih investicija i doprinos zelenoj transformaciji privrede Srbije.

Tanja Lindel, projekt menadžer istakla je da je na svaki evro obezbeđen iz grant programa srpska privreda uložila još dva evra sopstvenih sredstava u realizaciju projekata.

"U okviru projekata biće realizovano desetak solarnih elektrana, baterijskih skladišta, sedam električnih viljuškara koji će zameniti dizelske i gasne, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, smanjenje upotrebe plastične ambalaže, kao i različita unapređenja proizvodnih procesa u cilju racionalnije potrošnje energije i resursa", rekla je Lindel.

Foto: Boban Ristić ( PKS)

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović rekao je da su sve kompanije koje su dobile grantove svojim angažovanjem i pripremom projekata zaslužile ovu podršku.

Foto: Boban Ristić ( PKS)

„Održivost je ono što stoji iza zelene tranzicije. To znači da kompanije moraju da funkcionišu održivo i dugoročno, kako bi mogle da opstanu na tržištu. Moraju da budu efikasne, odgovorne prema životnoj sredini i svojoj okolini, ali i konkurentne, jer se to od njih očekuje, pre svega na našem najvećem tržištu – Evropskoj uniji“, kazao je Vesović.

Tomislav Knežević iz GIZ-a ocenio je da je ovaj program kruna aktivnosti koje je ta organizacija pokrenula u oblasti zelene tranzicije privatnog sektora.

Foto: Boban Ristić ( PKS)

On je podsetio da je Srbija u aprilu ove godine dobila pozitivnu ocenu u oblasti zelene tranzicije u izveštaju OECD-a o malim i srednjim preduzećima.

„Privreda mora da se brine o zelenoj tranziciji“, poručio je Knežević.