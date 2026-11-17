MALI SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: U narednom periodu ćemo sprovesti transakcije prevremenog otkupa državnih obveznica zbog likvidnosti BPŠ
SINIŠA Mali, minsitar finansija Vlade Srbije u tehničkom mandatu oglasio se na društvenoj mreži Instagram važnim saopštenjem.
- Kao odgovorna Vlada, u narednom periodu ćemo sprovesti transakcije prevremenog otkupa državnih obveznica, kako bismo poboljšali likvidnost kako Banke Poštanska štedionica, tako i dali mogućnost svim vlasnicima obveznica da prodaju hartije. Ovu odluku smo doneli nakon što smo, kao Ministarstvo finansija, krajem prošle nedelje dobili izveštaje od Narodne banke Srbije i Poštanske štedionice i analizirali postojeće stanje u toj banci.
Vlada će na ovaj način doprineti smirivanju tenzija na finansijskom tržištu, a transakcije će biti realizovane u naredne dve nedelje.
Stabilnost i predvidivost nemaju cenu i smatramo da je ovo odgovorna odluka u trenutku kada je postojala neizvesnost na finansijskom tržištu.
Na taj način, investitorima će se omogućiti dodatna fleksibilnost u upravljanju svojim portfeljima, bankarskom i finansijskom sektoru će se obezbediti dodatni instrument za upravljanje likvidnošću, a država će smanjiti javni dug.
Ove transakcije biće realizovane u obimu koji ni na koji način neće ugroziti stabilnost javnih finansija, likvidnost budžeta Republike Srbije, niti redovno izmirivanje svih obaveza države. Naprotiv, cilj je da se odgovornim upravljanjem javnim dugom i raspoloživim budžetskim sredstvima dodatno podrže stabilnost, likvidnost i nesmetano funkcionisanje domaćeg finansijskog tržišta, uz istovremeno smanjenje ukupnog iznosa javnog duga Republike Srbije kroz prevremeni otkup, čime se dodatno doprinosi održivosti javnih finansija.
Republika Srbija je uvek bila i ostaje pouzdan partner finansijskom sektoru i investitorima koji su godinama ukazivali poverenje našoj zemlji, njenim ekonomskim rezultatima i dugoročnoj stabilnosti. Kao što smo činili tokom prethodnih godina u vreme globalnih kriza, uključujući i period nakon izbijanja rata u Ukrajini, država je spremna da, kada god je to potrebno, pravovremeno reaguje i obezbedi dodatnu likvidnost i podršku finansijskom tržištu.
Napominjem i da nismo želeli da izlazimo u javnost pre nego što dobijemo izveštaje od nadležnih institucija, a kako ne bismo doprineli većoj neizvesnosti - naveo je Mali na Instagramu.
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