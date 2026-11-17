BUKTI TEHNOLOŠKI RAT SAD I KINE: Vašington udario novu blokadu na AI čipove, Peking sprema žestoku odmazdu!
KINA je danas zapretila odmazdom Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je Vašington pooštrio ograničenja daljinskog pristupa čipovima i serverima veštačke inteligencije (AI).
Na konferenciji za medije, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun izjavio je da će Peking preduzeti "potrebne mere" kako bi zaštitio svoje legitimne interese i prava, prenosi Sinhua.
"Sjedinjene Američke Države su više puta prenapregle koncept nacionalne bezbednost, zloupotrebile kontrole izvoza i čak se mešale u uobičajenu trgovinsku i tehnološku saradnju Kine sa drugim zemljama, nepravedno potiskujući razvoj kineske visokotehnološke industrije", rekao je on.
Guo je ocenio potez SAD kao tipičan primer ekonomske prisile koja odstupa od konsenzusa postignutog između dve zemlje.
Američko Ministarstvo trgovine je objavilo novi propis kojim se ograničava daljinski pristup naprednim čipovima veštačke inteligencije kompanijama u Singapuru, na Tajlandu, u Maleziji, Indoneziji i Brazilu.
Novom merom se kineskim kompanijama uskraćuje pristup modernim američkim tehnologijama korišćenjem baza podataka u drugim zemljama u Aziji.
Novi propis je uveden u trenutku kada se američki predsednik Donald Tramp priprema za sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u četvrtak u Šenženu, gde se održava ovonedeljni samit APEK-a.
(sputnikportal.rs)
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