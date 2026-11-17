Izašla je najnovija FIFA rang-lista.

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Nema statistike koja ne pokazuje koliko je igra fudbalske reprezentacije Srbije loša i razočaravajuća. Bez obzira koji je parametar u pitanju, izabranici Veljka Paunovića se kotiraju jako nisko, što i ne čudi s obzirom na šest poraza iz isto toliko utakmica u A Diviziji Lige nacija.

Nakon završene grupne faze, izašla je danas i najnovija lista Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), koja prikazuje trenutni poredak. A, naš državni tim je, posle neuspeha protiv Nemačke u Beogradu (3:1) i Grčke u Volosu (1:0) nazadovao za dve pozicije i sada zauzima tek 46. mesto sa 1470.66 bodova.

Za neke to možda zvuči neverovatno, ali to je surova realnost, pa su od Srbije sada bolje plasirane, na primer, selekcije Irana, DR Konga, Paname i Malija. I ukoliko se serija očajnih rezultata nastavi, nije isključeno" da "orlovi" uskoro ispadnu iz prvih 50 na svetu, pošto im za vrat dišu Slovačka, Venecuela, Južna Afrika, Slovenija...

Kada je reč o samom vrhu, Španija je zadržala lidersku poziciju i nalazi se ispred Argentine i Francuske. Četvrta je Engleska, peti Maroko, a potom slede Brazil, Portugal, Belgija, Holandija i Meksiko.