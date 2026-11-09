Zločin

ISPOVEST VOZAČA AUTOBUSA NIŠ EKSPRESA KOJI SE PREVRNUO U HRVATSKOJ: Evo šta je rekao o trenutku nesreće u kojoj je stradalo dvoje putnika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 21:20

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DRŽAVLjANIN Srbije Dejan V. (55), vozač srpskog autobusa smrti u kojem su u nedelju ujutru kod Zagreba dve osobe izgubile život, a 33 je povređeno, od kojih šest teško, provešće narednih mesec dana iza rešetaka u zatvoru Remetinec po odluci dežurnog sudije Županijskog suda u Velikoj Gorici.

ИСПОВЕСТ ВОЗАЧА АУТОБУСА НИШ ЕКСПРЕСА КОЈИ СЕ ПРЕВРНУО У ХРВАТСКОЈ: Ево шта је рекао о тренутку несреће у којој је страдало двоје путника

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ DANIEL KASAP/ nr.

Opštinsko državno tužilaštvo u Novom Zagrebu, gde je danas u kasnim popodnevnim satima saslušan nakon niza peripetija, s obzirom na to da je prvo doveden u tužilaštvo u Velikoj Gorici pod mesnom nadležnošću gde su se stvari „zaglavile“, zatražilo je pritvor za njega jer smatraju da postoji rizik od bekstva i ponavljanja krivičnog dela.

Vidno slomljen celom situacijom i posledicama koje će ga pratiti do kraja života, Dejan V., zaposleni u Niš Ekspresu, izneo je svoju odbranu u tužilaštvu, kako saznaje Jutarnji. Reč je o čoveku sa dugogodišnjim vozačkim iskustvom, odnosno, kako je rekao, vozi kamione 20 godina, a autobuse sedam.

- Bio sam odmoran i spavao tokom vožnje, a zatim smo se kolega i ja smenjivali na odmorištu. Odjednom mi je šećer u krvi pao tokom vožnje. Inače, imam zdravstvenih problema sa šećerom u krvi - rekao je, nezvanično, Dejan V, time odbacujući tvrdnje brojnih putnika autobusa koji su nam u bolnici tvrdili da je vozač zaspao. I to ubrzo nakon što je preuzeo vožnju. On je, inače, uhapšen u nedelju nakon što su mu povrede sanirane i od tada je u policijskom pritvoru.

- Više nikada neću sesti za volan - naglasio je osumnjičeni organima gonjenja, dodajući da „nikada nije bežao od odgovornosti i neće ni sada“.

Reč je o tragediji koja se dogodila na 61. kilometru pomenute deonice između saobraćajnog čvora Ivanić-Grad i naplatne rampe Zagreb-Istok, a policijska istraga je trajala punih sedam sati. Otkriveno je da u kobno vreme, oko 7.25 časova, vozač autobusa nije vozio sredinom obeležene saobraćajne trake, već je skrenuo desno preko zaustavne trake.

Pritom je sišao sa puta i probio metalnu zaštitnu ogradu, a autobus je nastavio nekontrolisano kretanje, što je dovelo do prevrtanja vozila.

Na mestu tragedije, dežurne službe hitne pomoći dočekao je užas. Život su izgubili sedamnaestogodišnji crnogorski državljanin i pedesettrogodišnja žena poreklom iz Splita, koja živi u Zagrebu. Od ostalih putnika, petoro je zadobilo teške povrede - četiri državljanina Srbije i jedan državljanin Hrvatske - dok je 25 putnika zadobilo lakše povrede - 18 državljana Republike Srbije, tri državljanina Republike Hrvatske i po jedan državljanin Belorusije, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Kurir.rs/Jutarnji list

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