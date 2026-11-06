UŠTEĐEVINA NA KOJU SE OSLANJATE DO NOVE PLATE: Ako ostanete bez posla, ovo je iznos koji morate da imate u šteku

GUBITAK posla jedna je od situacija koja može ozbiljno da poremeti kućni budžet, naročito ako nemate ušteđevinu na koju možete da se oslonite dok ne pronađete novo zaposlenje.

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Zato se postavlja pitanje: koliko novca je potrebno imati sa strane da bi se pokrili osnovni troškovi života tokom jednog meseca?

Prema podacima o kretanju kupovne moći stanovništva i istraživanju Kamatice, minimalna potrošačka korpa u Srbiji u julu 2026. godine iznosila je 57.286 dinara. To je jedan od pokazatelja koliko je novca potrebno za pokrivanje osnovnih životnih potreba, ali stvarni troškovi zavise od toga da li osoba živi sama, plaća kiriju, ima porodicu ili druge finansijske obaveze.

Situacija je dodatno komplikovana za one koji nakon prestanka radnog odnosa ostvaruju pravo na novčanu naknadu za nezaposlene. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, od februara 2026. godine najniža neto naknada iznosi 22.170,47 dinara mesečno, piše Kamatica.

Konkretan iznos zavisi od prethodnih zarada i drugih zakonom propisanih uslova. Zbog toga je važno imati makar osnovnu finansijsku rezervu. Za pokrivanje minimalnih mesečnih potreba dobar orijentir je oko 60.000 dinara, dok bi osobe koje plaćaju stanarinu ili imaju izdržavana lica trebalo da planiraju i veći iznos.

Finansijska rezerva ne mora da se stvori odjednom. Čak i redovno izdvajanje manjeg dela plate može vremenom da obezbedi sigurnost i olakša period između dva zaposlenja.

(Kamatica)