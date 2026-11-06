Vraća se! Bivši igrač Zvezde potpisao i igraće u Evroligi!

Svojevremeno je nosio crveno-beli dres.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkašima Olimpije iz Milana ne cvetaju ruže na startu Evrolige. Italijanski gigant je u četvrtak poražen od Valensije kod kuće (73:84), čime je samo produbio rezultatsku agoniju.

Klub za koji nastupa i srpski reprezentativac Marko Gudurić zauzima tek 19. pretposlednje mesto na tabeli, sa skorom 1-9.

Samo jedan trijumf upisali su "manekeni", pa su Italijani krenuli u jačanje kadra pred nastavak takmičenja.

Među prvima na listi želja Armanija, našao se Majk Tobi, bivši centar Crvene zvezde, koji ove sezone briljira u dresu Verone.

Prema pisanju španskog portala "Encestando", dve strane su u poodmaklim pregovorima, pa se očekuje da Amerikanac sa slovenačkim pasošem narednih dana parafira ugovor.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dodatan razlog za angažovanje Tobija bila je teška povreda centra Devina Bukera, brata slavnog NBA asa Devona Bukera, koji će odsustvovati sa parketa najmanje tri meseca.

Treba reći da bivši igrgač Zvezde od starta sezone u Seriji A prosečno ima čak 18,2 poena i 11,8 uhvaćenih lopti po meču.

Majk Tobi ima klauzulu u ugovoru sa Veronom, po kojoj za 50.0000 evra obeštećenja može da promeni sredinu, ako stigne evroligaška ponuda.

Koliko je iskusni centar sjajan ove sezone, svedoči dobijanje nagrade MVP za oktobar, pošto je imao 15,8 poena i 11,3 skokova.

Zanimljivo da je izdominirao i protiv Olimpije Milano, pošto je "manekenima" ubacio 13 poena, uhvatio 14 lopti i upisao dve asistencije.

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