KRVOLOČNI BRISEL NEĆE DIJALOG: EU odbacuje razgovore o novoj bezbednosnoj arhitekturi sa Rusijom i SAD
BRISEL ne namerava da razgovara o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je Kaja Kalas, šef diplomatije Evropske unije na konferenciji za novinare u Varšavi, gde je učestvovala u razgovorima ministara spoljnih poslova Ukrajine i Poljske.
EU „ne namerava da razmatra novu evropsku bezbednosnu arhitekturu“ i namerava da „sačuva postojeći sistem“, koji „se zasniva na EU i NATO-u“, tvrdi Kalas.
Ona je još zahtevala da EU učestvuje u pregovorima sa SAD i Rusijom o Ukrajini.
Istovremeno, Kalas nije objasnila ko bi mogao da govori u ime EU niti na osnovu kog mandata.
Ranije su izvori u Briselu potvrdili da EU „nema ni pregovarača, ni pregovaračku poziciju, niti mandat“ za pregovore sa Rusijom i SAD.
(Sputnjik)
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