KRVOLOČNI BRISEL NEĆE DIJALOG: EU odbacuje razgovore o novoj bezbednosnoj arhitekturi sa Rusijom i SAD

BRISEL ne namerava da razgovara o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je Kaja Kalas, šef diplomatije Evropske unije na konferenciji za novinare u Varšavi, gde je učestvovala u razgovorima ministara spoljnih poslova Ukrajine i Poljske.

foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

EU „ne namerava da razmatra novu evropsku bezbednosnu arhitekturu“ i namerava da „sačuva postojeći sistem“, koji „se zasniva na EU i NATO-u“, tvrdi Kalas.

Ona je još zahtevala da EU učestvuje u pregovorima sa SAD i Rusijom o Ukrajini.

Istovremeno, Kalas nije objasnila ko bi mogao da govori u ime EU niti na osnovu kog mandata.

Ranije su izvori u Briselu potvrdili da EU „nema ni pregovarača, ni pregovaračku poziciju, niti mandat“ za pregovore sa Rusijom i SAD.

(Sputnjik)