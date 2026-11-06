Svet

KRVOLOČNI BRISEL NEĆE DIJALOG: EU odbacuje razgovore o novoj bezbednosnoj arhitekturi sa Rusijom i SAD

В.Н.

06. 11. 2026. u 18:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRISEL ne namerava da razgovara o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je Kaja Kalas, šef diplomatije Evropske unije na konferenciji za novinare u Varšavi, gde je učestvovala u razgovorima ministara spoljnih poslova Ukrajine i Poljske.

КРВОЛОЧНИ БРИСЕЛ НЕЋЕ ДИЈАЛОГ: ЕУ одбацује разговоре о новој безбедносној архитектури са Русијом и САД

foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

EU „ne namerava da razmatra novu evropsku bezbednosnu arhitekturu“ i namerava da „sačuva postojeći sistem“, koji „se zasniva na EU i NATO-u“, tvrdi Kalas.

Ona je još zahtevala da EU učestvuje u pregovorima sa SAD i Rusijom o Ukrajini.

Istovremeno, Kalas nije objasnila ko bi mogao da govori u ime EU niti na osnovu kog mandata.

Ranije su izvori u Briselu potvrdili da EU „nema ni pregovarača, ni pregovaračku poziciju, niti mandat“ za pregovore sa Rusijom i SAD.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)