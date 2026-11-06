NOVE CENE NA PIJACAMA U SRBIJI: Jedno povrće drastično poskupelo
CENE voća i povrća na kvantaškim pijacama širom Srbije su se promenile, ali ponuda je ostala stabilna.
Zbog dobrih vremenskih prilika u prethodnom periodu, zalihe voća i povrćama je bilo na domaćim pijacama, a prodaja je poslednje nedelje oslabila.
Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), razlike u cenama se na pijacama u Srbiji razlikuju od grada do grada, pogotovo kada je reč o sezonskom voću i povrću.
Cene na pijacama
Na kvantaškoj pijaci u Beogradu uočen je skok cena banana, grejpfruta, grožđa, kivija, limuna i oraha, litve, cvekle, kelja, krompira, kupusa, paprike, pasulja, patlidžana, tikvica i zelja. Suprotno tome, pojeftinile su dunje, jabuke, kruške, maline, pomorandže, suve šljive i smokve, kao i boranija, celer, karfiol, beli luk, paradajz i spanać.
Novi Sad
Na kvantašu u Novom Sadu ponuda voća i povrća bila je prosečna. Cene su uglavnom ostale nepromenjene, dok je kupus poskupeo za 10 dinara po kilogramu.
Leskovac
Na leskovačkoj pijaci, ponuda jabuka je bila dobra, dok je ponuda krušaka i južnog voća bila prosečna. Od povrća, na tezgama je najviše bilo krompira, crnog luka, kupusa i zeleniša, uz solidne količine paprike, paradajza, patlidžana i spanaća.
U Leskovcu su ove nedelje skuplje banane, mandarine i kupus, a kivi, nar i karfiol su pojeftinili.
Niš
U Nišu nije bilo značajnih promena u ponudi, tako da se na kvantašu moglo najviše naći krompira, crnog luka, paprika, paradajza, salatnog krastavca i tikvica. Jabuke su za nijansu poskupele, a nar je sada jeftiniji.
Kraljevo
Ponuda voća je u Kraljevu bila solidna. Cene banana i pomorandži su povećane, dok je pojeftinilo grožđe.
(Informer)
Preporučujemo
VI i na eUpravi: Digitalni asistent za zakazivanje termina
06. 11. 2026. u 13:09
Zimska kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja: Podizanje svesti vozača
06. 11. 2026. u 13:08
NBS: Dinar danas najslabiji prema evru ove godine
06. 11. 2026. u 13:07
SRBIJA BI MOGLA DA IMA ZNAČAJNU ULOGU: Mađarska mora brzo da nađe zamenu za ruski gas
06. 11. 2026. u 13:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)