NOVE CENE NA PIJACAMA U SRBIJI: Jedno povrće drastično poskupelo

CENE voća i povrća na kvantaškim pijacama širom Srbije su se promenile, ali ponuda je ostala stabilna.

Foto: I. Marinković

Zbog dobrih vremenskih prilika u prethodnom periodu, zalihe voća i povrćama je bilo na domaćim pijacama, a prodaja je poslednje nedelje oslabila.

Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), razlike u cenama se na pijacama u Srbiji razlikuju od grada do grada, pogotovo kada je reč o sezonskom voću i povrću.

Cene na pijacama

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu uočen je skok cena banana, grejpfruta, grožđa, kivija, limuna i oraha, litve, cvekle, kelja, krompira, kupusa, paprike, pasulja, patlidžana, tikvica i zelja. Suprotno tome, pojeftinile su dunje, jabuke, kruške, maline, pomorandže, suve šljive i smokve, kao i boranija, celer, karfiol, beli luk, paradajz i spanać.

Novi Sad

Na kvantašu u Novom Sadu ponuda voća i povrća bila je prosečna. Cene su uglavnom ostale nepromenjene, dok je kupus poskupeo za 10 dinara po kilogramu.

Leskovac

Na leskovačkoj pijaci, ponuda jabuka je bila dobra, dok je ponuda krušaka i južnog voća bila prosečna. Od povrća, na tezgama je najviše bilo krompira, crnog luka, kupusa i zeleniša, uz solidne količine paprike, paradajza, patlidžana i spanaća.

U Leskovcu su ove nedelje skuplje banane, mandarine i kupus, a kivi, nar i karfiol su pojeftinili.

Niš

U Nišu nije bilo značajnih promena u ponudi, tako da se na kvantašu moglo najviše naći krompira, crnog luka, paprika, paradajza, salatnog krastavca i tikvica. Jabuke su za nijansu poskupele, a nar je sada jeftiniji.

Kraljevo

Ponuda voća je u Kraljevu bila solidna. Cene banana i pomorandži su povećane, dok je pojeftinilo grožđe.

(Informer)