Evroligaš objavio plate: Bivšem centru Zvezde manje od milion, NBA zver igra za 250.000?!
Klub za plate ukupno izdvaja manje od osam miliona evra.
Francuski košarkaški klub Asvel izdvojiće 7.880.000 evra za plate igrača u aktuelnoj sezoni, a najveća primanja u ekipi imaju Peti Mils i Džoel Bolomboj, koji će zaraditi po 800.000 evra.
Među najzanimljivijim podacima sa platnog spiska ekipe Tonija Parkera nalazi se zarada Džeja Kraudera. Nekadašnji NBA košarkaš u Vilerban je stigao uz godišnja primanja od 250.000 evra, što je neuporedivo manje od iznosa koje je dobijao tokom karijere u najjačoj ligi sveta.
Amerikanac iza sebe ima 812 utakmica u NBA ligi, uz prosek od 9,3 poena i 4,2 skoka. Tokom perioda provedenog u Milvokiju zarađivao je više od 10.000.000 dolara godišnje, dok sada, sa 36 godina, nastupa za znatno manji iznos.
Krauder je u dosadašnjih devet evroligaških utakmica za Asvel prosečno postizao 10,1 poen, uz četiri skoka i 3,9 asistencija. Ipak, njegov procenat šuta iz igre iznosi svega 35 odsto, ali ga na drugoj strani krasi sjajna defanziva.
Dobar odnos uloženog i dobijenog za francuski klub predstavlja i Ugo Beson. Nekadašnji košarkaš FMP-a ima godišnju platu od 200.000 evra, a trenutno je drugi najbolji strelac ekipe sa prosekom od 11,6 poena. Uz to beleži 2,9 skokova i 2,9 asistencija po utakmici.
Na platnom spisku Asvela, iza Milsa i Bolomboja, nalazi se Bot Gah sa 500.000 evra godišnje. Nejt Sestina i Majls Kejl zarađuju po 450.000 evra.
Tim Tonija Parkera je posle 10 kola na 16. mestu uz četiri pobede i šest poraza u Evroligi. Igraju promenljivo u poslednjih pet kola, a jedan od dva trijumfa u tom periodu ostvarili su protiv Partizana u Vilerbanu (82:75).
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