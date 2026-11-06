Evroligaš objavio plate: Bivšem centru Zvezde manje od milion, NBA zver igra za 250.000?!

Klub za plate ukupno izdvaja manje od osam miliona evra.

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Francuski košarkaški klub Asvel izdvojiće 7.880.000 evra za plate igrača u aktuelnoj sezoni, a najveća primanja u ekipi imaju Peti Mils i Džoel Bolomboj, koji će zaraditi po 800.000 evra.

Među najzanimljivijim podacima sa platnog spiska ekipe Tonija Parkera nalazi se zarada Džeja Kraudera. Nekadašnji NBA košarkaš u Vilerban je stigao uz godišnja primanja od 250.000 evra, što je neuporedivo manje od iznosa koje je dobijao tokom karijere u najjačoj ligi sveta.

Amerikanac iza sebe ima 812 utakmica u NBA ligi, uz prosek od 9,3 poena i 4,2 skoka. Tokom perioda provedenog u Milvokiju zarađivao je više od 10.000.000 dolara godišnje, dok sada, sa 36 godina, nastupa za znatno manji iznos.

Krauder je u dosadašnjih devet evroligaških utakmica za Asvel prosečno postizao 10,1 poen, uz četiri skoka i 3,9 asistencija. Ipak, njegov procenat šuta iz igre iznosi svega 35 odsto, ali ga na drugoj strani krasi sjajna defanziva.

Dobar odnos uloženog i dobijenog za francuski klub predstavlja i Ugo Beson. Nekadašnji košarkaš FMP-a ima godišnju platu od 200.000 evra, a trenutno je drugi najbolji strelac ekipe sa prosekom od 11,6 poena. Uz to beleži 2,9 skokova i 2,9 asistencija po utakmici.

Na platnom spisku Asvela, iza Milsa i Bolomboja, nalazi se Bot Gah sa 500.000 evra godišnje. Nejt Sestina i Majls Kejl zarađuju po 450.000 evra.

Tim Tonija Parkera je posle 10 kola na 16. mestu uz četiri pobede i šest poraza u Evroligi. Igraju promenljivo u poslednjih pet kola, a jedan od dva trijumfa u tom periodu ostvarili su protiv Partizana u Vilerbanu (82:75).

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