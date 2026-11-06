MOL SAOPŠTIO: Dodatna OFAK-ova licenca korak napred ka preuzimanju NIS-a

DODATNA licenca koju je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. sa važenjem do 28. februara, predstavlja napredak u vezi sa potencijalnim preuzimanjem većinskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije, rečeno je u mađarskoj naftnoj kompaniji.

Taneček David / ČTK / Profimedia

Licenca odobrava određene transakcije neophodne za prenos hartija od vrednosti koje je izdala Rusija na kompaniju MOL Serbia Investment Kft, kao i povezane aktivnosti, uključujući pribavljanje određenih neophodnih odobrenja ruskih državnih organa.

Profesor na FEFA fakultetu i bivši generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS) Goran Radosavljević ocenio je tu licencu kao dobru vest navodeći da se, kako je rekao, pomera priča koja stoji gotovo 10 meseci.

-Licenca podrazumeva davanje saglasnosti MOL-u da obavlja određene radnje u pravcu promene vlasništva, što u prevodu znači da se sad nalazimo u nekom drugom koraku i da su i MOL i Gaspromnjeft ubedili OFAK, koji kontroliše primenu sankcija, da je nešto pomereno u tom dogovoru i da će se možda ta transakcija završiti, rekao je Radosavljević za Tanjug.

Dodatna licenca, kako kaže, ne podrazumeva da će celokupna trasakcija biti gotova jer je za to potrebno odobrenje OFAK-a.

-Ovo jeste jedan korak ka rešenju, ali meni mnogo više signalizira da će se proces završiti izjava visokih zvaničnika mađarske vlade, koji kažu da očekuju da se čitav ovaj proces završi do sredine decembra. Ovo jeste pomak, a da li će se to i konačno završiti, zavisi od dve strane koje su sad ključne, rekao je Radosavljević.

Ocenjuje da proces prodaje većinskog ruskog udela u NIS-u traje već dugo i da je najvažnije da se OFAK ubedi da je u pitanju stvarna kupovina, a ne "buy-back" ili neka druga opcija.

-Dakle, u ovom trenutku, pošto se otišlo na ovaj drugi korak i ovu malo drugačiju licencu, očigledno je OFAK uveren da bi ovo moglo da se završi, a brzina završetka će zavisiti od dve strane. Mislim da je bilo dovoljno vremena da se uradi sve što je potrebno da bi do tog završetka došlo, naveo je sagovornik Tanjuga.

Na pitanje da li je dodatna OFAK-ova licenca NIS-u deo standardne procedure, Radosavljević kaže da je teško o tome govoriti imajući u vidu da je celokupna situacija nesvakidašnja.

-Vi kupujete jedno preduzeće koje je pod sankcijama, sa rizikom da te sankcije ostanu kad ga kupite, tako da MOL verovatno želi s jedne strane da se osigura kada se kupovina završi, da će sankcije biti konačno i skinute, a sa druge strane OFAK hoće da se uveri da ovakav jedan dogovor podrazumeva konačni izlazak ruske strane iz NIS-a, kaže Radosavljević.

Prema njegovim rečima, očigledno se u međuvremenu ukazala potreba da se obim aktivnosti proširi, odnosno da se tokom pregovora omoguće i određene dodatne radnje pošto je dodatna licenca stigla nekoliko dana nakon produžetka sve tri licence do 11. decembra - za rad rafinerije NIS-a u Pančevu, MOL-u za pregovore o preuzimanju NIS-a, kao i JANAF-u za transport sirove nafte NIS-u.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala je 5. novembra dodatnu licencu kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad.

Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je ranije da ta zemlja očekuje dogovor o preuzimanju ruskog udela u NIS-u do 11. decembra i da sve strane žele da završe pregovore do isteka roka.

Tanjug

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