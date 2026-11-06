VELIKA TRAGEDIJA: Srušio se avion u Nemačkoj, svi putnici poginuli
DVE osobe poginule su danas u padu malog aviona u Nemačkoj, koji se srušio na auto-putu A2 između Burga i Krinberga, na severoistoku zemlje, saopšteno je iz policije.
- Avion se zapalio tokom pada. Prema trenutnim informacijama, spasioci su pronašli dve mrtve osobe u avionu - rekao je za "Bild" portparol lokalne policije Stefan Brodtruk.
Uzrok i okolnosti nesreće, koja se dogodila neposredno pre 15 sati u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, još su predmet istrage.
Policijska i spasilačka akcija trajala je nekoliko sati a auto-put u pravcu Hanovera je za to vreme bio zatvoren.
Prema portalu "Flightradar", avion koji se srušio bio je dvosed registrovan na klub vazduhoplovnih sportova u Kropu, a poleteo je sa njihovog aerodroma u Šlezvigu u 12.33 sati.
(Tanjug)
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