Vučić o Alta banci: „Alta banku namerno uništavaju jer je bila jedina korespondentska banka sa Rusijom“

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, obratio se okupljenima na sastanku sa opštinskim i gradskim odborima stranke u Vojvodini.

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Vučić je izneo i tvrdnje da nove vlasti, u saradnji sa stranim službama, namerno ugrožavaju poslovanje Alta banke.

- Namerno, u dogovoru sa stranim službama, uništavaju Alta banku. Alta banka je mogla da postoji, mogle su da se uvedu stabilizacione mere još mesec, dva ili tri - rekao je Vučić.

On je naveo da smatra da je razlog takvog postupanja povezan sa poslovnim odnosima sa Ruskom Federacijom.

- Uništili su je zato što je to bila jedina korespondentska banka sa Rusijom - izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, i vraćanje aviona iz Viljnusa imalo je za cilj slanje političke poruke osobama koje imaju veze sa Rusijom.

- Kao što su i onaj avion vraćali da bi pokazali kako će da unižavaju sve one koji imaju nekakve veze sa Ruskom Federacijom - rekao je Vučić.