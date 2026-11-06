Politika

Vučić o Alta banci: „Alta banku namerno uništavaju jer je bila jedina korespondentska banka sa Rusijom“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 17:54

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić, obratio se okupljenima na sastanku sa opštinskim i gradskim odborima stranke u Vojvodini.

Вучић о Алта банци: „Алта банку намерно уништавају јер је била једина кореспондентска банка са Русијом“

FOTO: Novosti

Vučić je izneo i tvrdnje da nove vlasti, u saradnji sa stranim službama, namerno ugrožavaju poslovanje Alta banke.

- Namerno, u dogovoru sa stranim službama, uništavaju Alta banku. Alta banka je mogla da postoji, mogle su da se uvedu stabilizacione mere još mesec, dva ili tri - rekao je Vučić.

On je naveo da smatra da je razlog takvog postupanja povezan sa poslovnim odnosima sa Ruskom Federacijom.

- Uništili su je zato što je to bila jedina korespondentska banka sa Rusijom - izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, i vraćanje aviona iz Viljnusa imalo je za cilj slanje političke poruke osobama koje imaju veze sa Rusijom.

- Kao što su i onaj avion vraćali da bi pokazali kako će da unižavaju sve one koji imaju nekakve veze sa Ruskom Federacijom - rekao je Vučić.

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