Vučić o Alta banci: „Alta banku namerno uništavaju jer je bila jedina korespondentska banka sa Rusijom“
LIDER opozicije Aleksandar Vučić, obratio se okupljenima na sastanku sa opštinskim i gradskim odborima stranke u Vojvodini.
Vučić je izneo i tvrdnje da nove vlasti, u saradnji sa stranim službama, namerno ugrožavaju poslovanje Alta banke.
- Namerno, u dogovoru sa stranim službama, uništavaju Alta banku. Alta banka je mogla da postoji, mogle su da se uvedu stabilizacione mere još mesec, dva ili tri - rekao je Vučić.
On je naveo da smatra da je razlog takvog postupanja povezan sa poslovnim odnosima sa Ruskom Federacijom.
- Uništili su je zato što je to bila jedina korespondentska banka sa Rusijom - izjavio je Vučić.
Prema njegovim rečima, i vraćanje aviona iz Viljnusa imalo je za cilj slanje političke poruke osobama koje imaju veze sa Rusijom.
- Kao što su i onaj avion vraćali da bi pokazali kako će da unižavaju sve one koji imaju nekakve veze sa Ruskom Federacijom - rekao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ UPOZORAVA: Preti zatvaranje fabrika u Srbiji
06. 11. 2026. u 17:07
VUČIĆ U SREMSKOJ MITROVICI: Niste sami, sad jedni uz druge, ruku pod ruku u borbu
06. 11. 2026. u 17:04
NIKADA NEĆEMO OPROSTITI TEROR, ODGOVARAĆE SVI: Aleksandar Vučić na radnom sastanku sa aktivistima SNS u Vojvodini (FOTO)
06. 11. 2026. u 16:15 >> 17:00
VUČIĆ UPOZORIO NA SITUACIJU U RTV: Medijska kuća predata pod uticaj Dinka Gruhonjića
06. 11. 2026. u 16:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)