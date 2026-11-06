Ekonomija

PAPRENO: Skočila cena prasića - evo koliko košta kilogram

Танјуг

06. 11. 2026. u 15:11

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Potražnja za prasićima porasla je sa početkom sezone slava, a kako navodi domaćin Zoran Pajović iz čačanskog sela Mršinci, cena žive vage prasadi skočila je sa 300 dinara na 400 dinara za kilogram.

ПАПРЕНО: Скочила цена прасића - ево колико кошта килограм

Foto: P. Milošević

"Bili su 300 dinara do skoro, sada je cena nešto viša, za oko 100 dinara. Za slavsku trpezu kupci najčešće biraju prasiće težine između 25 i 35 kilograma, a neki prosek je oko 30 kilograma", rekao je Pajović, a prenosi RINA.

Pajovićevo domaćinstvo bavi se i uzgojem tovljenika, koji dostižu težinu od oko 150 kilograma. Kako navodi, njihova trenutna cena je oko 250 dinara po kilogramu, a nada se da će u narednom periodu dostići i 300 dinara.

Pajović smatra da će potražnja za svinjama narednih dana nastaviti da raste, a najveći promet očekuje krajem meseca.

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