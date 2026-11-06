PAPRENO: Skočila cena prasića - evo koliko košta kilogram
Potražnja za prasićima porasla je sa početkom sezone slava, a kako navodi domaćin Zoran Pajović iz čačanskog sela Mršinci, cena žive vage prasadi skočila je sa 300 dinara na 400 dinara za kilogram.
"Bili su 300 dinara do skoro, sada je cena nešto viša, za oko 100 dinara. Za slavsku trpezu kupci najčešće biraju prasiće težine između 25 i 35 kilograma, a neki prosek je oko 30 kilograma", rekao je Pajović, a prenosi RINA.
Pajovićevo domaćinstvo bavi se i uzgojem tovljenika, koji dostižu težinu od oko 150 kilograma. Kako navodi, njihova trenutna cena je oko 250 dinara po kilogramu, a nada se da će u narednom periodu dostići i 300 dinara.
Pajović smatra da će potražnja za svinjama narednih dana nastaviti da raste, a najveći promet očekuje krajem meseca.
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