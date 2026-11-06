SRĐA TRIFKOVIĆ O STRAŠNOM ZLOČINU KOMUNISTA: Stradanje kolone vojvode Pavla Đurišića bio nenadoknadiv i ogroman gubitak za tadašnju Crnu Goru

U OKVIRU Akademske tribine Konferencija srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona i Srpski multimedijalni centar „Nemanja“ organizovali su promociju nove knjige prof. dr Srđe Trifkovića posvećene stradalnoj vojsci i narodnom zbjegu s kraha Drugog svetskog rata, „Stradalni put – Hronika golgote naroda Crne Gore i Boke 1944-1945“.

Foto: Printskrin Produkcija Ćirilica

Promocija je održana u Srpskoj kući u Podgorici, a osim autora o knjizi su govorili, urednik tribine Budimir Dubak, potpredsednik Vlade Crne Gore prof. dr Budimir Aleksić i protojerej Predrag Šćepanović.

Tribinu je otvorio književnik Budimir Dubak istakavši da je autor dr Srđa Trifković bio gostujući profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu sv. Tome u Hjustonu, a po povratku profesor na Univerzitetu u Banja Luci.

„Našeg prijatelja Srđu Trifkovića poznajemo i kao dugogodišnjeg briljantnog, nepotkupljivog publicistu. Naročito pamtimo njegove tekstove koje je objavljivao tokom ratova 90-tih godina na području bivše Jugoslavije. Bila je dragocena njegova uloga u razobličavanju laži, prevashodno u najuticajnijim međunarodnim medijima koji su vodili organizovanu kampanju čiji cilj je bio neviđena satanizacija srpskog naroda“, kazao je Dubak.

Pozdravljajući prisutne, protojerej mr Predrag Šćepanović je podsetio na stihove akademika Matije Bećkovića: „Od Podgorice do Nove Gorice, od Vezirovog do Zidanog mosta, nesahranjena jedna vojska osta”, ističući da se upravo u tim riječima sabira tragična sudbina jednog pokoljenja.

„Knjiga je jako sažeta, čita se u jednom dahu o strašnoj istini stradanja naroda Crne Gore i Boke u Sloveniji u proljeće 1945. godine, ljudi koji su bili odani Bogu, riječ je o stradalnom putu hiljada ljudi iz naših krajeva. Na tom putu stradalo je 47 sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore, stradala je Divna Veković, prva žena doktor nauka koja je prevela Njegošev „Gorski vijenac“ na francuski jezik. Ne pozivamo na osvetu, ali pozivamo na istinu o mitropolitu Joanikiju Lipovcu, Divni Veković, Savu Vuletiću i svih ostalih. Prosto, postavljamo javno pitanje, ako su sigurni u tu istinu da su oni oslobodioci, zašto ne otvore arhive Udbe, zašto sam ja kao đak od 13 godina na takmičenju iz istorije znao samo za Tito i revolucija, a nisam čuo ni za Pivu, Veliku, Prebilovce? Prosto, ova knjiga ima za cilj da domaćoj i inostranoj javnosti predoči sve ono što se desilo u Sloveniji u jedno krvavo proljeće“, kazao je protojerej Šćepanović.

Prof. dr Budimir Aleksić ocenio je da je knjiga prof. dr Srđe Trifkovića „izdavački i autorski poduhvat prvoga reda”, ističući da ona donosi objektivan, naučno fundiran i činjenicama potkrijepljen pristup tragičnim događajima s kraja 1944. i prve polovine 1945. godine.

„Reč je o nesumnjivo najboljoj monografiji o odstupanju i stradanju nacionalnih snaga i naroda iz Crne Gore i Boke koja je do sada napisana. Ona ima sve odlike temeljne istorijske i politikološke studije-opsežan i pregledan prikaz otpočinjanja građanskog rata 1941. godine od strane komunista, u uslovima nacifašističke okupacije, podrobnu analizu uloge stranog faktora u ishodu građanskog rata u Jugoslaviji, i sistematizovano-a dijelom i dramatično izlaganje, po srpski narod, tragičnih događaja. U zaključku knjige autor naglašava da „zadatak stvarnog oslobođenja Crne Gore od nasleđa titoizma i krvavog komunističkog oslobođenja i dalje tek predstoji“, te da će se znati da je ono zaista došlo kada bude osnovana državna komisija za ispitivanje svih zločina počinjenih u granicama današnje Crne Gore od 1941. do 1945. godine, ma ko ih počinio, kao i zločina u Sloveniji 1945. godine“, rekao je Aleksić.

Autor dr Srđa Trifković je kazao da studija obuhvata period od decembra 1944. do maja 1945. godine i opisuje stradalni put pripadnika Jugoslovenske vojske u Otadžbini, civila i sveštenstva koji su iz Podgorice krenuli u povlačenje prema zapadnim saveznicima.

„Stradanje kolone vojvode Pavla Đurišića, koju je činilo oko 15.000 srpskih boraca, civila i sveštenstva, bio nenadoknadiv i ogroman gubitak za tadašnju Crnu Goru. Likvidirati 12.000 pretežno mlađih muškaraca je ravno istinskom genocidu. To su maja 1945. godine u planinama Slovenije upravo uradili crnogorski komunisti po naređenju Josipa Broza Tita. Ako uporedimo razmere posleratnih likvidacija u Crnoj Gori i Sloveniji sa iskustvima drugih evropskih zemalja, vidimo da brojevi u odnosu na veličinu stanovništva pokazuju težinu i razmere zločina“.

Trifković ističe da Crna Gora ne može istinski napredovati, niti se smatrati delom civilizovanog evropskog poretka bez suočavanja sa ovim zločinima, njihove javne osude i dostojnog odnosa prema žrtvama.

„Ovdje imamo istovremeno i hrišćanski dug prema precima, moralni, ljudski dug. Bez tog suočavanja sa zločinima Crna Gora ne može da uđe u društvo evropskih naroda“, kazao je, između ostalog, Trifković.

U nastavku Akademske tribine dr Srđa Trifković odgovarao je na pitanja publike.