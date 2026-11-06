POČINJE ISPLATA ŠTEDNJE IZ ALTA BANKE Država vraća do 50.000 evra: Evo tačnog datuma, spiska papira i šta moraju da urade svi sa čekovima
ISPLATA osiguranih depozita klijentima Alta banke u stečaju počinje 13. novembra 2026. godine preko Banke Poštanska štedionica, objavila je Agencija za osiguranje depozita. Osigurani iznos je do 50.000 evra po deponentu, a zahtevi se podnose u određenim poslovnicama banke isplatioca.
U kojoj valuti će novac biti isplaćen
Za dinarske depozite osigurani iznos isplaćuje se u dinarima, a za devizne u evrima. Preračunavanje depozita u drugim stranim valutama obavlja se prema srednjem kursu evra prema određenoj valuti koji je važio 3. novembra 2026. godine.
Zahtev za isplatu podnosi se tokom redovnog radnog vremena u poslovnicama Poštanske štedionice koje su određene za isplatu deponenata Alta banke.
Spisak poslovnica, sa brojevima telefona i informacijama o radnom vremenu, dostupan je na sajtovima Agencije za osiguranje depozita i Banke Poštanska štedionica. Informacije se mogu dobiti i u bilo kojoj filijali ili ekspozituri te banke.
Koja dokumenta su potrebna građanima
Prilikom podnošenja zahteva deponent treba da pokaže važeću identifikacionu ispravu i originalnu dokumentaciju kojom dokazuje potraživanje.
Kao dokaz mogu da posluže ugovor o novčanom depozitu, ugovor o štednom ulogu, ugovor o tekućem računu, štedna knjižica, kartica dinarskog ili deviznog računa ili drugi validan dokument na osnovu kojeg je klijent raspolagao depozitom pre oduzimanja dozvole za rad banci, odnosno pre 30. oktobra 2026.
Dodatna dokumentacija za preduzetnike i firme
Za preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica, uz dokaz o potraživanju, potrebno je dostaviti na uvid i dokumentaciju o zastupanju.
Ako zahtev ne podnosi registrovani zastupnik, potrebno je ovlašćenje za raspolaganje sredstvima u visini osiguranog iznosa depozita. Prema obaveštenju Agencije, ovlašćenje treba da glasi na ime, bude na memorandumu pravnog lica, potpisano od registrovanog zastupnika i overeno pečatom.
Tekst ovlašćenja dostupan je na sajtu Agencije, kao i na sajtu i šalterima Poštanske štedionice.
Na uvid se dostavlja i original ili overena kopija OP obrasca, koji je overio nadležni organ. Obrazac treba da sadrži podatke o registrovanom zastupniku, a ako zahtev podnosi ovlašćeno lice, i podatke o tom licu.
Potrebna je i važeća lična karta zastupnika, odnosno ovlašćenog lica, a izuzetno pasoš ili druga isprava sa fotografijom, u skladu sa propisima.
Novac u evrima može da se prenese u drugu banku
Deponent koji želi da mu osigurani iznos u evrima bude prenet na račun u drugoj domaćoj banci treba da dostavi Poštanskoj štedionici instrukcije te banke za devizni prenos.
Instrukcije treba da sadrže naziv banke, ime i prezime deponenta, broj njegovog deviznog računa, odnosno IBAN, i SWIFT adresu banke kod koje ima račun.
Za korisnike čekova važi posebno pravilo
Klijentima koji imaju čekove Alta banke osigurani depozit biće isplaćen uz umanjenje za potencijalne obaveze po nerealizovanim čekovima.
Neiskorišćene čekove koje imaju kod sebe potrebno je da razduže u Alta banci u stečaju. Potvrda o razduživanju biće osnov za naknadnu isplatu zadržanog dela osiguranog iznosa, u vrednosti razduženih čekova.
Zahtev može da se podnese do 3. novembra 2029.
Deponenti imaju pravo da zahtev za isplatu osiguranog iznosa podnesu u roku od tri godine od donošenja rešenja o pokretanju stečaja, odnosno najkasnije do 3. novembra 2029. godine, navedeno je u obaveštenju.
Za dodatne informacije i reklamacije u vezi sa utvrđenim iznosom za isplatu mogu da se obrate Agenciji za osiguranje depozita, na adresi Masarikova 5 u Beogradu, telefonom 011/7358 661 ili mejlom na depozit@aod.rs.
Kontakt Banke Poštanska štedionica za ovu isplatu je 011/2020 292, a mejl adresa aodisplata2026@posted.co.rs. Adresa Sektora za poslove sa stanovništvom je Kraljice Marije 3 u Beogradu.
(Blic)
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