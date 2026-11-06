BLIŽI SE DATUM ZA PLAĆANJE, A RAČUNA NEMA? Evo kako da proverite dug ako račun za struju nije stigao

POŠTANSKO sanduče je prazno, račun za struju nije stigao, a datum do kojeg obično plaćate potrošnju sve je bliži. Mnogi građani tada odluče da sačekaju papirni račun, ne znajući da iznos zaduženja mogu da provere i drugim putem. Nedostavljanje računa ne znači automatski da dug ne postoji, a propuštanje roka može uticati i na ostvarivanje popusta za redovno plaćanje.

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Plaćanje računa za električnu energiju jedna je od redovnih mesečnih obaveza svakog domaćinstva. Ipak, dešava se da račun kasni, da se izgubi tokom dostave ili da iz nekog drugog razloga ne stigne na adresu korisnika. Problem nastaje kada se približi rok za plaćanje, a građanin ne zna koliko duguje niti da li će zbog čekanja izgubiti pravo na određene pogodnosti.

U takvoj situaciji najvažnije je znati da papirni račun nije jedini način da se proveri mesečno zaduženje. Elektroprivreda Srbije omogućava korisnicima da putem digitalnih servisa pristupe informacijama o potrošnji, računima i uplatama, bez čekanja poštanske dostave.

To može biti posebno korisno za građane koji nisu svakodnevno na adresi na kojoj se vodi brojilo, kao i za vlasnike vikendica i stanova koji se povremeno koriste.

Kako da proverite račun bez odlaska na šalter?

Jedan od najjednostavnijih načina jeste korišćenje EPS-ovog portala i aplikacije „Uvid u račun“. Reč je o digitalnom servisu namenjenom kupcima električne energije iz kategorije domaćinstava, preko kojeg mogu da pregledaju izdate račune i evidentirane uplate.

Korisnik najpre treba da pristupi zvaničnom servisu EPS-a i registruje se, ukoliko već nema nalog. Za povezivanje konkretnog mernog mesta potrebno je uneti odgovarajuće podatke sa ranijeg računa, u skladu sa uputstvom na portalu.

Nakon povezivanja mernog mesta moguće je proveriti dostupne račune, iznose zaduženja i istoriju plaćanja. Važno je imati u vidu da se tek izvršena uplata ne mora odmah pojaviti u evidenciji. Zbog toga, ako je račun već plaćen, treba sačuvati potvrdu i proveriti da li je uplata naknadno evidentirana.

Šta ako nemate nijedan prethodni račun?

Građanima koji su se nedavno uselili, promenili korisnika ili izgubili raniju dokumentaciju može biti teže da pristupe podacima o mernom mestu. U tom slučaju potrebno je obratiti se EPS-u putem zvaničnih kanala za korisnike i zatražiti informacije o računu i načinu identifikacije kupca.

Korisno je unapred pripremiti adresu mernog mesta i podatke o korisniku na kojeg se vodi ugovor. EPS može tražiti dodatne podatke radi zaštite privatnosti i pravilne identifikacije. Nije preporučljivo slati lične podatke ili fotografije računa nepoznatim osobama koje putem društvenih mreža nude proveru duga.

Da li rok za plaćanje važi ako račun nije dostavljen?

Ovo je pitanje koje najviše zabrinjava građane. Samo to što papirni račun nije stigao ne znači da je obaveza plaćanja automatski odložena ili otpisana. Zbog toga je korisno proveriti da li je račun izdat, koji rok plaćanja je na njemu naveden i da li postoje prethodna neizmirena zaduženja.

Ako korisnik smatra da je račun nepravilno obračunat ili da je došlo do problema sa dostavom, može podneti prigovor EPS-u i zatražiti razjašnjenje. Važno je razlikovati kašnjenje dostave od greške u obračunu. To su dve različite situacije koje mogu zahtevati različito postupanje.

Možete li izgubiti popust?

EPS ima različite pogodnosti za korisnike koji ispunjavaju propisane uslove, uključujući popuste povezane sa načinom dostavljanja računa, prijavom stanja brojila ili blagovremenim izmirivanjem obaveza. Međutim, uslovi i rokovi nisu isti za svaku pogodnost, pa ih ne treba poistovećivati.

Zato je važno proveriti aktuelna pravila na zvaničnom sajtu EPS-a, naročito ako korisnik želi da ostvari popust za plaćanje u određenom roku. Čekanje papirnog računa do poslednjeg trenutka može biti nepotreban rizik ako su podaci o zaduženju već dostupni elektronski.

Šta ako u evidenciji postoji dug koji ste već platili?

Ako digitalni servis prikazuje neizmireno zaduženje, a uplata je već izvršena, najpre treba proveriti datum transakcije i podatke navedene prilikom plaćanja. Pogrešan poziv na broj ili drugi podatak za identifikaciju uplate može otežati njeno automatsko povezivanje sa računom.

U takvoj situaciji potrebno je sačuvati dokaz o plaćanju i obratiti se EPS-u radi provere i eventualnog usaglašavanja evidencije. Ne treba automatski ponovo uplaćivati isti iznos samo zato što se prethodna uplata još ne vidi u aplikaciji.

Elektronski račun može da spreči isti problem narednog meseca

Za građane kojima papirni računi često kasne, jedna od mogućnosti jeste prelazak na elektronsko dostavljanje računa, ukoliko ispunjavaju uslove za korišćenje te usluge. Na taj način informacije o zaduženju mogu biti dostupne bez oslanjanja na poštansku dostavu.

Ipak, korisnici bi trebalo da vode računa da koriste isključivo zvanične EPS-ove kanale i da proveravaju podatke za plaćanje, naročito kada dobiju poruku sa linkom ili instrukcijom za uplatu. Račun koji nije stigao u sanduče ne mora da znači da postoji problem sa obračunom, ali ne treba ni pretpostaviti da obaveza ne postoji.

Najsigurniji korak jeste da se zaduženje proveri na vreme, preko zvaničnog servisa ili korisničke podrške, a da se eventualne nepravilnosti odmah prijave. Tako se izbegavaju nepotrebna kašnjenja, nesporazumi oko uplata i moguć gubitak pogodnosti za redovno plaćanje.

(Direktno)