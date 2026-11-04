Trener Intera oduševio Delije: Kada cujem Zvezda, prva asocijacija mi je…

Fudbaleri Inter Eskaldesa gostuju u četvrtak veče Crvenoj zvezdi u okviri 3. kola Lige konferencije, a šef stručnog štaba šampiona Andore, Felip Ortiz, izneo je svoja očekivanja pred ovaj duel.

Foto: Mario Maric

Pre nego što se dotakao same utakmice i fudbalskih tema, strateg gostiju je konferenciju za medije počeo ljudskim i emotivnim gestom, uputivši saučešće povodom tragedije koja je zadesila španski fudbal.

— Pre nego što odgovorim na pitanja, želeo bih, pošto je poznato da smo imali tragediju u španskom fudbalu, da uputim svu snagu porodici Hesusa De Migela. Želimo da znaju da smo svi uz njih i šaljemo im snažan zagrljaj. U ime našeg kluba, Inter Eskaldesa, šaljemo veliku podršku i zagrljaj celoj porodici i njegovom klubu — poručio je Ortiz na samom početku.

Govoreći o predstojećem meču i kvalitetu beogradskog tima, španski stručnjak nije štedeo komplimente na račun crveno-belih.

— Svesni smo da se suočavamo sa jednom od najboljih ekipa u ovom takmičenju. Znamo njihov ogroman potencijal, znamo koliko sjajnog trenera imaju. Pokušaćemo dobro da ih prostudiramo i da se sa našim idejama i modelom igre suprotstavimo rivalu u utakmici koja će za nas bez sumnje biti izuzetno komplikovana — naglasio je Ortiz.

Foto: Mario Maric

Na pitanje da li očekuje promene i odmaranje ključnih igrača u taboru srpskog šampiona, Ortiz je bio vrlo jasan:

— Rotacije koje eventualno budu napravili, uz tako širok i kvalitetan igrački kadar, uopšte se neće osetiti. Odlično znamo kako igraju i šta njihov trener zahteva. Od prvog minuta će krenuti agresivno po pobedu. Mi ćemo pokušati da kroz naš model igre učinimo stvari što težim za njih, ali koji god fudbaler da istrči na teren – to je pakleno jak tim.

Španski trener je analizirao i najveće kvalitete Beograđana na terenu:

— Teško je izdvojiti samo jednu stvar. U defanzivnoj fazi to je ekipa koja voli da pritiska visoko i izuzetno je ambiciozna u želji da ekspresno vrati loptu u svoj posed. U napadu su u prvim mečevima igrali na jedan način, sada igraju nešto drugačije. Videćemo kakav su nam plan pripremili, ali kakav god da bude – biće đavolski teško.

Na kraju, upitan šta mu prvo padne na pamet kada neko spomene ime Crvene zvezde, Ortiz je bez oklevanja zaključio:

— Prva asocijacija je da je Crvena zvezda šampion Evrope. Mi fudbalski ljudi smo navikli da pratimo velike mečeve i svi to znamo. Takođe, moji prijatelji i kolege iz profesije koji su ranije gostovali ovde uvek su mi pričali o neverovatnoj atmosferi i fantastičnim navijačima. Ovo je definitivno jedan od najlepših stadiona koje trener i igrač mogu da posete — zaključio je strateg Inter Eskaldesa.

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