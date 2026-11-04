PROTESTI STIGLI I U DANSKU Hiljade mladih poručuju "Dosta je bilo", a ovo je glavni razlog (FOTO)

HILjADE mladih Danaca danas će izaći na ulice kako bi protestovali protiv vladinog plana o smanjenju državnih subvencija za učenike i studente.

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Vlada namerava da smanji ove izdatke kako bi oslobodila više sredstava za odbranu, a protesti se odvijaju u trenutku rastućeg nezadovoljstva među mladima širom Evrope.

Pod sloganom "Dosta je bilo", 11 udruženja koja zastupaju srednjoškolce i studente okupiće se ispred Gradske većnice u Kopenhagenu, odakle će krenuti u šetnju ka parlamentu.

Prema podacima Danskog udruženja srednjoškolaca, očekuje se da će u glavnom gradu učestvovati oko 10.000 mladih, protesti su najavljeni i u drugim delovima zemlje.

Poslednjih nedelja, studentski protesti su se proširili iz Francuske na druge evropske zemlje.

Policija u Kopenhagenu najavila je pojačano prisustvo tokom današnjeg protesta.

U svom predlogu budžeta, danska vlada levog centra planira da ukine državnu pomoć za učenike i studente koji žive sa roditeljima, ukoliko ukupni godišnji prihod njihovih roditelja prelazi 700.000 danskih kruna, odnosno oko 94.000 evra.

Za one koji žive sa roditeljima čiji se godišnji prihod kreće između 419.589 i 700.000 kruna, tj. između 56.000 i 94.000 evra, iznos pomoći bi se prilagođavao visini prihoda.

Do sada su svi učenici i studenti stariji od 18 godina imali pravo na državnu pomoć, bez obzira na prihode njihovih roditelja.

Ovom merom vlada želi da obezbedi sredstva za povećanje izdataka za odbranu.

Prema podacima danskog Ministarstva visokog obrazovanja, očekuje se da će oko 14.000 učenika i studenata u potpunosti izgubiti pravo na pomoć, dok će ona biti umanjena za još oko 8.000 njih.

Danski sistem podrške studentima uveden je 1970. godine i smatra se jednim od temelja obrazovnog sistema, jer mladima omogućava sticanje obrazovanja bez obzira na prihode njihovih roditelja.

Studenti koji žive sa roditeljima trenutno primaju 1.154 danske krune, što je približno 154 evra, mesečno.

Oni koji žive samostalno primaju 7.426 kruna, odnosno oko 994 evra mesečno.

Vlada je takođe predložila izmene u isplati naknada za slučaj nezaposlenosti za osobe koje su nedavno završile studije.

Prema tom predlogu, pravo na ove naknade imali bi samo oni koji su radili najmanje 18 od poslednja 24 meseca svog studiranja.

Organizatori današnjeg protesta naglasili su da će skup biti miran.

(Index.HR)

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