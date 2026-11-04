RUSKI marinci u zaporoškom sektoru prisiljavaju neprijatelja da napusti svoje položaje i dalje se povlači.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Napredovanje jurišnih jedinica u orehovskom sektoru podržavaju posade minobacača kalibra 120 mm iz 55. divizije grupe snaga „Istok”.

Minobacačke posade imaju stalnu podršku vazdušnog izviđanja. Operateri dronova koriguju dejstva u realnom vremenu i otkrivaju nove ciljeve u šumskim pojasevima i na neprijateljskim položajima.

Nakon prve eksplozije, posada koriguje nišanske postavke i ponovo gađa iste koordinate. Time se osigurava precizno pogađanje cilja.

„Prvo se doprema minobacač od 120 mm. Zatim jurišne grupe javljaju putem radio-veze i posmatraju neprijatelja sa udaljenosti od 200 metara. Nakon toga, mi pružamo podršku našim jurišnim grupama”, rekao je komandir oruđa sa pozivnim znakom „Sokol”.

Maksimalni domet ovog minobacača iznosi približno sedam kilometara. Na prvoj liniji fronta, posade podržavaju napredovanje jurišnih snaga i uništavaju utvrđenja koja je teško probiti pomoću FPV jurišnih dronova.

Sam minobacač vojnici pomeraju ručno, bez upotrebe mehanizacije. Nakon duže paljbe, cev se zagreva i postaje uočljivija za neprijateljsko vazdušno izviđanje, zbog čega posada pažljivo kamuflira svoj položaj od dronova.

Tokom borbenih dejstava, vojnici neprestano prate situaciju u vazduhu. Pripadnik posade sa pozivnim znakom „Girja” izjavio je da su morali da obaraju FPV dronove, izviđačke letelice i bespilotne letelice avionskog tipa u neposrednoj blizini vatrenog položaja.

Istovremeno, operateri jurišnih bespilotnih letelica napadaju neprijateljsku tehniku i centre za upravljanje dronovima. Oni takođe iz vazduha lociraju pripadnike Oružanih snaga Ukrajine i prenose koordinate za izvođenje udara.

Jedinice grupe snaga „Istok” napreduju ka zapadu, blokirajući logističke pravce koji vode ka orehovskom utvrđenom području Oružanih snaga Ukrajine. Ruske jurišne jedinice uspešno probijaju neprijateljsku utvrđenu odbrambenu liniju.

Minobacačke posade zadržavaju se na jednom vatrenom položaju svega nekoliko dana. Kako se neprijatelj povlači, prethodni ciljevi izlaze iz dometa oruđa, pa posade napreduju dalje za još nekoliko kilometara.

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