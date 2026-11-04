"KO POTCENI TRAMPA, NAPRVIĆE GREŠKU": Vučić o političkom zemljotresu u SAD
LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić obratio se javnosti uživo putem društvenih mreža, i tom prilikom prokomentarisao aktuelna dešavanja u SAD.
Aleksandar Vučić ocenio je da će pobeda demokrata na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno zakomplikovati situaciju u najmoćnijoj zemlji sveta, ali i na spoljnopolitičkom planu, zbog očekivanog produžetka sukoba na Bliskom istoku.
- Očekujem da Izrael radi na proširenju svoje zone uticaja i bezbednosne zone i u Siriji i u Libanu - rekao je Vučić.
On je dodao da očekuje da Amerika, zajedno sa svojim saveznikom, žešće napadne Iran.
Kako je istakao, to će, osim većeg broja žrtava i težih političkih posledica, doprineti i rastu cena nafte i naftnih derivata.
Vučić je istakao da je važno da se nova vlast što pre formira kako bi počela da se bavi nagomilanim problemima, iako, kako je primetio, ne vidi da je to naročito zanima.
- Verujem da će Tramp prkosno prihvatiti ovaj poraz, nastaviti da se bori i da će ovo biti najduža predsednička kampanja u istoriji - rekao je Vučić.
On je dodao da će svako ko u naredne dve godine potceni Trampa i pomisli da je poražen i politički izgubljen napraviti veliku grešku.
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