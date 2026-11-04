Pao potpis na Marakani! Napadač do 2029 godine u crveno-belom dresu

Kapiten omladinske selekcije Crvene zvezde Vesko Čukić potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom.

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Čukić je krilni napadač, koji je u dosadašnjem delu sezone postigao devet golova za ekipu koju predvodi Đorđe Rakić.

Ovaj 17-godišnjak iz Berana je na Marakanu stigao 2021. godine iz Novog Pazara, a obavezao sa do 2029. godine srpskom šampionu.

Velika je verovatnoća da Čukić možda i već od zime bude priključen timu Alberta Rijere tokom priprema i bori se za svoje mesto kao jedan od bonus igrača, kojih doduše Špancu ni ne manjka.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.