Pao potpis na Marakani! Napadač do 2029 godine u crveno-belom dresu
Kapiten omladinske selekcije Crvene zvezde Vesko Čukić potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom.
Čukić je krilni napadač, koji je u dosadašnjem delu sezone postigao devet golova za ekipu koju predvodi Đorđe Rakić.
Ovaj 17-godišnjak iz Berana je na Marakanu stigao 2021. godine iz Novog Pazara, a obavezao sa do 2029. godine srpskom šampionu.
Velika je verovatnoća da Čukić možda i već od zime bude priključen timu Alberta Rijere tokom priprema i bori se za svoje mesto kao jedan od bonus igrača, kojih doduše Špancu ni ne manjka.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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