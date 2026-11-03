POGODNOST ZA ODREĐENE KATEGORIJE GRAĐANA U SRBIJI: Kako da vam računi za struju budu niži i do 60 odsto?

NA osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu, određene kategorije građana u Srbiji mogu ostvariti značajno umanjenje mesečnih računa za energiju, koje u pojedinim slučajevima iznosi i do 60 odsto.

Foto: D. Milovanović

Pravo na pogodnosti po osnovu socijalnih uslova automatski ostvaruju građani koji se već nalaze u sistemu socijalne zaštite ili imaju posebne statuse. Pored njih, posebne pogodnosti važe i za penzionere.

Penzioneri čija su mesečna primanja manja od 31.000 dinara, a koji se nalaze na evidenciji PIO fonda, imaju automatsko pravo na smanjenje računa za električnu energiju u periodu od oktobra do 31. marta naredne godine.

Važno je naglasiti da se ova automatska pogodnost za penzionere odnosi isključivo na račun za struju, dok se popusti za grejanje ostvaruju po opštim pravilima.

Kriterijumi i iznosi popusta: Prihodi i broj članova domaćinstva

Za građane koji nisu obuhvaćeni automatskim pravom, odluka o umanjenju računa zavisi od tri ključna faktora: ukupnog mesečnog prihoda, imovinskog stanja i broja članova domaćinstva. Ukoliko jednočlano domaćinstvo ima mesečni prihod do oko 26.000 dinara, ostvaruje pravo na umanjenje računa.

Govoreći o tome kako se popusti obračunavaju u zavisnosti od vrste grejanja, Jovanka Nikolić je za RTV precizno objasnila razlike:

- Kod daljinskog grejanja za, na primer, jednog člana je 60 odsto za kategoriju koju sam navela, jedan član do 26.000 dinara primanja, već za dvočlanu je 50 odsto, a za četvoročlanu se smanjuje. A kod drugih vrsta grejanja, na struju ili gas, ide prema količini i prema obračunu, što znači da se neće procentualno fiksno smanjivati i neće svima biti umanjen račun za isti iznos.

Kako se podnosi zahtev i koji je glavni uslov?

Procedura za prijavu nije komplikovana i prilagođena je građanima. Zahtev se može podneti na dva načina:

Elektronskim putem preko portala eUprava.

Lično u organima lokalne samouprave, u svojoj opštini ili gradu. Ključni uslov koji podnosilac zahteva mora da ispuni jeste da bude vlasnik strujnog brojila.

"Obratite se direktno pružaocima usluga“

Kada je reč o informisanju i samoj proceduri ostvarivanja ovih prava, Nikolićeva naglašava da građani ne treba da oklevaju i apeluje na sve potencijalne korisnike da naprave prvi korak:

- Korisnici treba da se obrate direktno pružaocima usluga, jer su oni u obavezi da im pruže odgovor.

(Kamatica)

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