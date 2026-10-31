Ekonomija

EPS PORUČIO GRAĐANIMA DA NE BRINU: Sve uplate kupaca na stari broj tekućeg računa biće evidentirane

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 16:44

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SVE uplate kupaca na stari broj tekućeg računa biće evidentirane u sistemu EPS-a, a građani koji koriste elektronsko bankarstvo moraju ažurirati podatke u sačuvanom šablonu i uneti novi broj broj tekućeg računa 200-75409-96, objavila je danas Elektroprivreda Srbije.

ЕПС ПОРУЧИО ГРАЂАНИМА ДА НЕ БРИНУ: Све уплате купаца на стари број текућег рачуна биће евидентиране

Foto:Facebook/Elektroprivreda Srbije

Novi tekući račun za električnu energiju važi isključivo za građane i male kupce sa područja Beograda i to počev od računa za oktobar.

-Svi ostali građani i mali kupci, sa područja regionalnih centara Novi Sad, Niš, Kraljevo i Kragujevac, nastavljaju da izmiruju obaveze kao i do sada, navodi se u uputstvu objavljenom na Instagramu.

Iz EPS-a dodaju da novi broj tekućeg računa treba da koriste građani i mali kupci iz Beograda i za plaćanje starih dugovanja.

-Prilikom uplate dugovanja uz novi broj tekućeg računa 200-75409-96, potrebno je koristiti poziv na broj sa računa na kojem je iskazano to dugovanje. Podsećamo da se poziv na broj menja svakog meseca, jer poslednje četiri cifre poziva na broj označavaju godinu i mesec obračunskog perioda, navodi se u uputstvu.

Ukoliko građani i mali kupci sa područja Beograda plaćaju putem trajnog naloga, neophodno je da kontaktiraju svoju banku i zatražite zamenu broja tekućeg računa za buduća plaćanja računa za električnu energiju.

Obaveštenje o novom broju računa, građani će dobiti na oktobarskom računu.

Elektroprivreda Srbije obavestila je danas javnost o promeni broja tekućeg računa za električnu energiju, nakon što je Narodna banka donela odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.

Korisnici EPS-a ranije su plaćali struju preko računa koji je bio u toj banci.

(Tanjug)

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