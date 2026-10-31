Ekonomija

RUSIJA PRESEKLA: Zabrana izvoza dizela produžena, poznato do kada će trajati

D.D.

31. 10. 2026. u 14:37

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RUSKA vlada je produžila zabranu izvoza dizel goriva za proizvođače do kraja januara 2027. godine, saopštila je Vlada Rusije.

РУСИЈА ПРЕСЕКЛА: Забрана извоза дизела продужена, познато до када ће трајати

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Potpisana je rezolucija kojom se produžava zabrana izvoza dizel i brodskog goriva, kao i gasnog ulja koje iz Rusije izvoze direktni proizvođači, do 31. januara 2027. godine, zaključno sa tim danom - navodi se u saopštenju vlade, uz pojašnjenje da je odluka doneta radi očuvanja stabilnosti na domaćem tržištu goriva.

Prethodnog dana, potpredsednik vlade Aleksandar Novak je objavio da se, uz produženje opšte zabrane izvoza dizel goriva, pripremaju izuzeci za određene dobavljače za snabdevanje globalnog tržišta. Takva opuštanja su napravljena u oktobru i planirana su za novembar.

Početkom oktobra, ruska vlada je delimično ukinula zabranu izvoza dizel goriva iz Rusije, koja je bila na snazi za proizvođače do 31. oktobra, a za neproizvođače do 31. januara 2027. godine.

Ograničenja su ublažena nakon što su ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp 9. oktobra postigli dogovor u vezi sa snabdevanjem globalnog tržišta ruskim dizel gorivom.

Prva tri tankera koja prevoze rusko dizel gorivo nakon ublažavanja zabrane izvoza već su na putu ka istočnoatlantskoj obali, izvestio je Novak. On je procenio da bi prve pošiljke mogle da stignu do kupaca pre srednjoročnih kongresnih izbora 3. novembra.

Prema Novakovim rečima, isporuke ruskog dizel goriva na svetska tržišta u novembru iznosiće ukupno 2,15 miliona tona, u odnosu na 510.000 tona u oktobru.

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