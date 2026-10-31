LJUSKA ORAHA SIROVINA ZA VIŠE INDUSTRIJSKIH GRANA: Ono što mi nemilice bacamo, svet zna kako da iskoristi

LjUSKA oraha, koja ostaje nakon vađenja jezgra, može da postane sirovina za više industrijskih grana. Kada se očisti, osuši, samelje i razvrsta prema veličini čestica, koristi se za industrijsko čišćenje, filtriranje vode, ali i u kozmetici.

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Reč je o prirodnom abrazivnom materijalu koji se prodaje na međunarodnom tržištu. U odgovarajućim uslovima može da uklanja nečistoće uz blaže delovanje na površinu od grubljih abrazivnih sredstava.

Od avionskih delova do kozmetike

Mlevena ljuska oraha koristi se za čišćenje pojedinih avionskih i automobilskih komponenti. Važnu primenu ima i u prečišćavanju industrijskih voda, gde služi za izdvajanje ulja, masnoća i suspendovanih čestica.

Namena zavisi od granulacije, odnosno veličine čestica. Sitno samlevena ljuska može da bude sastojak pilinga, sapuna i drugih kozmetičkih proizvoda.

Istražuju se i mogućnosti njene prerade u aktivni ugalj, biočar, biogoriva i biokompozite, čime se dodatno proširuje potencijal ovog poljoprivrednog ostatka.

Prerada donosi vrednost, ali zarada nije zagarantovana

Obična ljuska i industrijski pripremljena sirovina nemaju istu vrednost. Za prodaju su važni čistoća, vlažnost, način obrade i veličina čestica, kao i zahtevi konkretnog kupca.

Zato ne postoji jedinstvena cena koja bi važila za sve proizvođače. Poslovna prilika zavisi od troškova prerade, raspoloživih količina i obezbeđenog tržišta.

(Blic)

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