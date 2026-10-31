VAŽNA VEST ZA NIS: Janaf dobio američku licencu, poznato do kada važi
HRVATSKA kompanija Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je da je dobila novu licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK), koja joj omogućava nastavak saradnje sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 11. decembra 2026. godine, u skladu sa važećim sankcijskim režimom.
Uprava JANAF-a saopštila je da produženje licence potvrđuje da kompanija posluje odgovorno i transparentno, uz poštovanje međunarodnih sankcija i regulatornih propisa.
Kako je navedeno, JANAF će nastaviti da pruža pouzdane usluge svojim partnerima i doprinosi sigurnosti i stabilnosti snabdevanja energentima u Hrvatskoj i Evropi.
Produženje licence ostvareno je u saradnji sa Vladom Hrvatske i uz podršku američkih pravnih stručnjaka specijalizovanih za međunarodne sankcije, prenosi Sputnjik.
U vezi sa nastavkom poslovanja NIS-a, juče se oglasila i mađarska kompanija MOL grupa, koja je saopštila da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 11. decembra 2026. godine.
(RT Balkan)
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