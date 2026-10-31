ŠTA SE DEŠAVA SA RATAMA STAMBENIH KREDITA NAKON STEČAJA ALTA BANKE: Kamate i rokovi ostaju na snazi, evo ko preuzima naplatu

NAKON što je Narodna banka Srbije (NBS) oduzela dozvolu za rad ALTA banci a.d. Beograd i pokrenula stečajni postupak, među klijentima su se otvorila dva pitanja: šta biva sa otplatom stambenih i drugih kredita, i kako doći do položenih depozita.

Foto: ALTA banka

Ako imate stambeni kredit, evo detaljnog pregleda svih pravila i procedura koje klijenti Alta banke treba da znaju.

Krediti moraju redovno da se otplaćuju

Pokretanje stečajnog postupka ni na koji način ne oslobađa dužnike njihovih obaveza. Sve ugovorene obaveze po osnovu stambenih i ostalih kredita moraju nastaviti da se izmiruju u potpunosti po već utvrđenim uslovima.

Uslovi ugovora ostaju nepromenjeni: Sve ugovorene kamatne stope, rokovi otplate, kao i promenljivi ili fiksni elementi (poput EURIBOR-a ili BELIBOR-a) ostaju važeći tokom stečajnog postupka.

Sve ugovorene kamatne stope, rokovi otplate, kao i promenljivi ili fiksni elementi (poput EURIBOR-a ili BELIBOR-a) ostaju važeći tokom stečajnog postupka. Kome se uplaćuju rate: Funkciju stečajnog upravnika preuzima Agencija za osiguranje depozita (AOD). Klijenti će od Agencije dobiti precizne instrukcije o računima na koje uplaćuju naredne mesečne rate.

Šta će biti sa kreditnim portfolijom u budućnosti?

Dugovi korisnika kredita prema banci u stečaju ne nestaju, već postaju potraživanja države. U nastavku postupka moguća su dva scenarija:

Prodaja portfolija drugoj banci: Kreditni portfolio ALTA banke može biti prodat drugoj banci koja posluje na tržištu Srbije. U tom slučaju klijentima se menja samo broj računa za uplatu rata, o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Kreditni portfolio ALTA banke može biti prodat drugoj banci koja posluje na tržištu Srbije. U tom slučaju klijentima se menja samo broj računa za uplatu rata, o čemu će biti blagovremeno obavešteni. Naplata preko Agencije za osiguranje depozita: Ukoliko ne dođe do prodaje portfolija drugoj banci, Agencija nastavlja upravljanje i naplatu kredita u ime i za račun Republike Srbije.

Depoziti osigurani do 50.000 evra

Za štediše i deponente važe jasna zakonska pravila osiguranja:

Zaštićen iznos: Depoziti građana, preduzetnika, kao i mikro, malih i srednjih pravnih lica osigurani su do 50.000 evra po deponentu.

Depoziti građana, preduzetnika, kao i mikro, malih i srednjih pravnih lica osigurani su do 50.000 evra po deponentu. Početak isplate: Agencija za osiguranje depozita saopštila je da isplata osiguranih iznosa počinje najkasnije sedam radnih dana od donošenja sudskog rešenja o otvaranju stečajnog postupka.

Agencija za osiguranje depozita saopštila je da isplata osiguranih iznosa počinje najkasnije sedam radnih dana od donošenja sudskog rešenja o otvaranju stečajnog postupka. Neosigurani depoziti: Depoziti koji prelaze limit od 50.000 evra, kao i sredstva velikih pravnih lica, potražuju se kroz stečajni postupak iz preostale imovine banke.

Bankarski sistem stabilan

Stručnjaci i centralna banka naglašavaju da zatvaranje ALTA banke ne ugrožava stabilnost bankarskog sektora u Srbiji.

Sa tržišnim učešćem od oko tri odsto, ova banka nema kapacitet da izazove šire potrese u finansijskom sistemu.

(Blic)

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