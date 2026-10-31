"REČ JE O POJEDINAČNOM SLUČAJU" Oglasilo se Udruženje banka Srbije, evo šta su poručili
FINANSIJSKI sektor Srbije je siguran, likvidan i dobro kapitalizovan, saopštilo je danas Udruženje banaka Srbije navodeći da je odluka NBS da jednoj banci oduzme dozvolu za rad doneta sa ciljem zaštite klijenata i očuvanja poverenja u finansijski sistem Republike Srbije, kao i da je reč o pojedinačnom slučaju koji ne utiče na poslovanje ostalih banaka u Srbiji.
Kako je navedeno, ostale banke u Srbiji svoje aktivnosti obavljaju redovno, stabilno i bez bilo kakvih ograničenja.
- Visok nivo kapitala i likvidnih sredstava, zajedno sa razvijenim regulatornim okvirom i kontinuiranim supervizorskim aktivnostima Narodne banke Srbije, predstavljaju čvrst temelj otpornosti domaćeg finansijskog sektora i njegovog nesmetanog funkcionisanja - navodi UBS u saopštenju.
Kako je navedeno, odluka Narodne banke Srbije da jednoj banci oduzme dozvolu za rad doneta je u okviru zakonom propisanih nadležnosti, sa ciljem zaštite klijenata i očuvanja poverenja u finansijski sistem Republike Srbije.
- Reč je o pojedinačnom slučaju koji ne utiče na poslovanje ostalih banaka u Srbiji, koje svoje aktivnosti obavljaju redovno, stabilno i bez bilo kakvih ograničenja. Građani mogu biti sigurni da finansijski sistem nastavlja da funkcioniše nesmetano, uz sve raspoložive mehanizme zaštite. U skladu sa važećim propisima, sredstva klijenata osigurana su do iznosa od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti kroz sistem osiguranja depozita, dok su dodatne informacije o pravima deponenata i načinu ostvarivanja zaštite dostupne putem zvaničnih kanala Narodne banke Srbije i Agencije za osiguranje depozita - kažu u UBS.
Upravni odbor Udruženja banaka Srbije poziva građane i medije da informacije o ovoj temi prate kroz zvanične i relevantne izvore.
UBS navodi da će nastaviti da doprinosi transparentnom informisanju javnosti i razmeni relevantnih saznanja među članicama, s ciljem očuvanja poverenja i nesmetanog funkcionisanja finansijskog tržišta.
Narodna banka Srbije saopštila je danas da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.
Kako je navedeno, štediše ove banke biće blagovremeno, u što kraćem roku, obaveštene kod koje banke će moći da podignu svoje depozite do osiguranog iznosa od 50.000 evra, kao i o načinu prijave ostalih svojih potraživanja i o njihovoj isplati.
Agencija za osiguranje depozita najavila je danas da će započeti isplatu osiguranih iznosa deponentima Alta banke a.d. Beograd najkasnije sedam radnih dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.
(Tanjug)
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