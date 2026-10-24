USKORO ISPLATA NOVE POMOĆI OD 3.000 DINARA: Evo ko može da preuzme novac
ISPLATA će biti realizovana tokom narednih nekoliko dana.
U Malom Zvorniku je juče, 23 oktobra, počela isplata jednokratne novčane pomoći penzionerima i osobama sa invaliditetom, u iznosu od 3.000 dinara po korisniku, prenose lokalni mediji.
Kako se navodi sredstva je iz budžeta obezbedila Opština Mali Zvornik, kako bi pružila dodatnu materijalnu podršku starijim sugrađanima i osobama sa invaliditetom.
Isplata jednokratne novčane pomoći se obavlja u prostorijama Centra za socijalni rad, a biće realizovana tokom narednih nekoliko dana.
Novac je obezbeđen drugim rebalansom budžeta općine za 2026. godinu.
Za podršku penzionerima, osobama sa invaliditetom i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite opredijeljeno je dodatnih devet miliona dinara.
Time su ukupna sredstva za ove namjene povećana sa prvobitnih 16 miliona na 25,5 miliona dinara.
Budžetska sredstva namijenjena su i drugim vidovima materijalne i socijalne podrške građanima kojima je pomoć najpotrebnija.
Kako se ističe uvedena je i nova mera: nabavka stambenog kontejnera za pojedince i porodice u stanju socijalne potrebe ili izuzetno teškoj životnoj situaciji, koji nemaju odgovarajuće uslove za stanovanje i ne mogu ih obezbijediti sopstvenim sredstvima.
(Alo)
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