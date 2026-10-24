KUPUJETE STAN? NE ZALEĆITE SE! Evo šta savetuje čuveni investitor

AMERIČKI investitor Majkl Beri, poznat po tome što je predvideo slom američkog tržišta nekretnina 2008. godine, uputio je mladima deset životnih saveta.

Foto: Fabio Balbi / Alamy / Profimedia

Među njima se posebno izdvojila preporuka da prilikom kupovine stana ili kuće potroše samo polovinu iznosa koji realno mogu da priušte.

Beri je savete objavio na platformi Sabstek (Substack), gde piše pod nazivom "Cassandra Unchained", nakon što je zamoljen da pruži životne smernice jednom 26-godišnjaku, prenosi Biznis insajder.

Zašto ne treba potrošiti sav novac na stan?

Prema Berijevom pravilu, kupci ne bi trebalo da iskoriste celokupnu ušteđevinu i maksimalan iznos stambenog kredita koji mogu da dobiju.

Na primer, ukoliko neko može da priušti nekretninu od 200.000 evra, njegova preporuka je da razmotri kupovinu stana ili kuće od približno 100.000 evra.

Kako objašnjava magazin Forčun, ovakav pristup posebno je koristan za ljude koji ne žele da zbog visokih rata kredita godinama ostanu vezani za posao kojim nisu zadovoljni.

Manji kredit znači nižu mesečnu ratu, ali i više novca za druge životne potrebe i nepredviđene troškove.

Deset saveta poznatog investitora

Pored preporuke o kupovini nekretnine, Beri je mladima poručio da nikada ne prestaju da vežbaju i uče, da budu spremni na kompromise u vezama i da iskoriste prednosti složene kamate.

Savetovao im je i da izbegavaju kockanje, budu dobri roditelji, pokažu zahvalnost i darežljivost, kao i da ne kupuju skupe stvari poput plovila i letelica koje mogu da iznajme. Beri je ranije izneo i procenu da dugoročni godišnji prinos od stambenih nekretnina u SAD, nakon poreza i troškova održavanja, iznosi oko 4,5 odsto.

Prema njegovom mišljenju, najveća vrednost sopstvenog doma nije nužno finansijska zarada, već sigurnost i kvalitet života koji pruža.

Majkl Beri postao je svetski poznat zahvaljujući uspešnoj opkladi protiv američkog tržišta nekretnina uoči finansijske krize 2008. godine. Njegova priča prikazana je u filmu "Velika opklada", u kojem ga je tumačio Kristijan Bejl.

Među njima se posebno izdvojila preporuka da prilikom kupovine stana ili kuće potroše samo polovinu iznosa koji realno mogu da priušte.

Beri je savete objavio na platformi Sabstek (Substack), gde piše pod nazivom "Cassandra Unchained", nakon što je zamoljen da pruži životne smernice jednom 26-godišnjaku, prenosi Biznis insajder.

Zašto ne treba potrošiti sav novac na stan?

Prema Berijevom pravilu, kupci ne bi trebalo da iskoriste celokupnu ušteđevinu i maksimalan iznos stambenog kredita koji mogu da dobiju.

Na primer, ukoliko neko može da priušti nekretninu od 200.000 evra, njegova preporuka je da razmotri kupovinu stana ili kuće od približno 100.000 evra.

Kako objašnjava magazin Forčun, ovakav pristup posebno je koristan za ljude koji ne žele da zbog visokih rata kredita godinama ostanu vezani za posao kojim nisu zadovoljni.

Manji kredit znači nižu mesečnu ratu, ali i više novca za druge životne potrebe i nepredviđene troškove.

Deset saveta poznatog investitora

Pored preporuke o kupovini nekretnine, Beri je mladima poručio da nikada ne prestaju da vežbaju i uče, da budu spremni na kompromise u vezama i da iskoriste prednosti složene kamate.

Savetovao im je i da izbegavaju kockanje, budu dobri roditelji, pokažu zahvalnost i darežljivost, kao i da ne kupuju skupe stvari poput plovila i letelica koje mogu da iznajme. Beri je ranije izneo i procenu da dugoročni godišnji prinos od stambenih nekretnina u SAD, nakon poreza i troškova održavanja, iznosi oko 4,5 odsto.

Prema njegovom mišljenju, najveća vrednost sopstvenog doma nije nužno finansijska zarada, već sigurnost i kvalitet života koji pruža.

Majkl Beri postao je svetski poznat zahvaljujući uspešnoj opkladi protiv američkog tržišta nekretnina uoči finansijske krize 2008. godine.

Njegova priča prikazana je u filmu "Velika opklada", u kojem ga je tumačio Kristijan Bejl.

(BizPortal)

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