Ekonomija

PENZIONERI, ZAPIŠITE OVE DATUME! Fond PIO objavio kada stižu oktobarske penzije

P. Đurđević

24. 10. 2026. u 11:15

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PREMA kalendaru isplata koji je danas objavio Republilčki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, isplata oktobarskih penzija u Srbiji počeće 3. novembra, kada će čekove dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate su se opredelili.

ПЕНЗИОНЕРИ, ЗАПИШИТЕ ОВЕ ДАТУМЕ! Фонд ПИО објавио када стижу октобарске пензије

Foto: AI generated/Gemini

Dva dana kasnije, tj. 5. novembra primanja će početi da pristižu vojnim i poljoprivrednim penzionerima, kako onima koji penzije primaju preko tekućih računa tako i onima koji primanja podižu na šalterima pošta ili im poštari penzije donose na kućne adrese.

Poslednji na redu za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposlenih.

Njima će, preciznije onima koji penzije podižu u poštama ili ih primaju na kućnim adresama, isplata početi 9. novembra a onima koji primanja dobijaju preko tekućuih računa kod banaka, 10. novembra.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne, odnosno isplate za septembar.

(BizPortal)

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