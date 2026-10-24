Svet

POBEGLI STE U EVROPU DA JEDETE IZ NJIHOVE RUKE, SAD BISTE DA RUŠITE ČEČENIJU: Kadirov zapretio izdajnicima - "Nećete se vratiti"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 21:14

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ŠEF Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je da za lažne patriote koje su pobegle iz Čečenije u Evropu „nema povratka“.

ПОБЕГЛИ СТЕ У ЕВРОПУ ДА ЈЕДЕТЕ ИЗ ЊИХОВЕ РУКЕ, САД БИСТЕ ДА РУШИТЕ ЧЕЧЕНИЈУ: Кадиров запретио издајницима - Нећете се вратити

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - Prezir izazivaju samo ti jadni izdajnici koji su svojevremeno pobegli u Evropu. Živeći od tuđe milostinje i hraneći se iz tuđe ruke, oni iz inostranstva pokušavaju da ocrne sopstveni narod, šire prljave glasine i podrivaju mir i poredak za koje su svoje živote dale hiljade najboljih i najdostojnijih sinova čečenskog naroda, predvođenih našim prvim predsednikom… Ovim lažnim patriotama nema povratka - napisao je Kadirov na svom Telegram kanalu.

Prema rečima čečenskog lidera, ti ljudi su prodali čast i dostojanstvo, odvojili se od svojih korena i „apsolutno nikome nisu potrebni“.

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