Politika

JOŠ JEDNA PRIJAVA PROTIV TV NOVE S! Savet za monitoring: Zbog nastavka kršenja izborne tišine i targetiranja Vučića - hitno da reaguje i ODIHR

V.N.

24. 10. 2026. u 18:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAVET za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" opet najoštrije osuđuje TV NOVA S zato što je nastavila sa targetiranjem nosioca Izborne liste: "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", najgrublje kršeći zakonom propisanu izbornu tišinu i iznoseći podvale na njegov račun.

ЈОШ ЈЕДНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ТВ НОВЕ С! Савет за мониторинг: Због наставка кршења изборне тишине и таргетирања Вучића - хитно да реагује и ОДИХР

Foto: Printskrin

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

- TV NOVA nastavlja sa kršenjem zakonom propisane izborne tišine na način da su sa umišljajem ponovo targetirali nosioca Izborne liste: Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, što je nedopustivo - naveo je Spasić i dodao:

- Žalosno je to što je i pored jučerašnjeg upozorenja REM nastavljeno sa podvalama prema nosiocu Izborne liste: Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i to u programu TV NOVA S. Podvale o neproverenim i ničim dokazanim povezivanjem nosioca jedne izborne liste, a favorizovanjem druge izborne liste, TV NOVA S dokazala je prefiks propagandne televizije i zato pozivamo i REM i ODIHR da reaguju i obezbede poštovanje i domaćih i međunarodnih pravnih izbornih standarda - zaključio je Spasić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zapretio: Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!
Svet

0 0

Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

24. 10. 2026. u 09:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac