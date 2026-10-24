JOŠ JEDNA PRIJAVA PROTIV TV NOVE S! Savet za monitoring: Zbog nastavka kršenja izborne tišine i targetiranja Vučića - hitno da reaguje i ODIHR

SAVET za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" opet najoštrije osuđuje TV NOVA S zato što je nastavila sa targetiranjem nosioca Izborne liste: "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", najgrublje kršeći zakonom propisanu izbornu tišinu i iznoseći podvale na njegov račun.

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Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

- TV NOVA nastavlja sa kršenjem zakonom propisane izborne tišine na način da su sa umišljajem ponovo targetirali nosioca Izborne liste: Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, što je nedopustivo - naveo je Spasić i dodao:

- Žalosno je to što je i pored jučerašnjeg upozorenja REM nastavljeno sa podvalama prema nosiocu Izborne liste: Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i to u programu TV NOVA S. Podvale o neproverenim i ničim dokazanim povezivanjem nosioca jedne izborne liste, a favorizovanjem druge izborne liste, TV NOVA S dokazala je prefiks propagandne televizije i zato pozivamo i REM i ODIHR da reaguju i obezbede poštovanje i domaćih i međunarodnih pravnih izbornih standarda - zaključio je Spasić.