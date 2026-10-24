DRAGANA MIĆALOVIĆ: "U svoje selo više ne mogu da se vratim, a komšije u Beogradu mi ne bi bile zahvalne da tamo pečem papriku"

DRAGANA ističe da je u ljubavi važno poštovanje, iskrenost i mir, smatra da velika dela govore više od reči, i da ljubav ne treba da traži gubitak ličnog mira.

Foto: ATA images/M. M.

Veliku ulogu u njenom životu imaju vera i porodica, posebno sestre, od kojih je mnogo naučila i koje su joj veliki oslonac.

Glumica Dragana Mićalović već godinama svoju karijeru pažljivo gradi, a privatan život čuva daleko od očiju javnosti.

Foto: ATA images/A. Ahel

U intervuu za “Blic” otvorila je dušu o izlasku iz zone komfora, poznatim sestrama, ali i ljubavi.

Ponosna kako ispraća leto, Dragana Mićalović se priseća detinjstva i jeseni u njenom kraju gde je odrasla uz miris zimnice i opalog lišća.

- Ovo leto sam provela potpuno neplanirano i neočekivano, ali moram priznati da je bilo najluđe i najlepše do sada. Upustila sam se u jedan potpuno novi profesionalni izazov zbog koje trenutno boravim na Tenerifima. Mnogo rada, divnih ljudi, izazova i dragocenih iskustava. Zahvalna sam na svemu što mi se trenutno dešava i volela bih da život nastavi da me iznenađuje u tom smeru - kaže Dragana, a na pitanje da li sledi spremanje zimnice, kroz osmeh kaže:

- Što se zimnice tiče, jesen me uvek podseti na neke od najlepših i najbezbrižnijih trenutaka iz detinjstva, kada je taj period godine u mom selu Petrovcu bio posvećen upravo pripremi zimnice. Nažalost, danas više nemam svoje selo u koje mogu da se vratim, a mislim da mi komšije u Beogradu ne bi baš bile zahvalne kada bih počela da pečem paprike na svojoj maloj terasi.

Dragana je nedavno kupila stan i opremila ga po svojoj meri, a pored toga što ubira komplimente za enterijer, ona važi i za jednu od najstilizovanijih javnih ličnosti. Zanimalo nas je na koje komade garderobe ne žali da daje novac, a koja je najjeftinija stvar u njenom ormaru.

- Volim modu, ali još više volim kada žena kroz ono što nosi uspe da izrazi sebe. Nikada nisam verovala da je cena ono što određuje stil. Volim da uložim u dobru torbu i kvalitetan sat. To su komadi koji za mene imaju smisla i van jedne sezone, a volim i pomisao da će jednog dana moći da ih nasledi moje dete. A među najdražim stvarima u ormaru imam i sasvim obične majice i komade koje sam kupila za vrlo malo novca. Takve stvari mi vrlo često postanu i omiljene.

Ljubav na prvi pogled sve češća je tema u životu, na društvenim mrežama ali i takmičenjima.

- Verujem u hemiju koja može da se dogodi u jednoj sekundi, ali ne mislim da je za ljubav dovoljna samo jedna sekunda. Lepo je kada se u trenutku zapali iskra i probudi nešto novo u nama, ali je mnogo važnije šta će dvoje ljudi sa tom iskrom učiniti. U ljubavi nema prečice, koliko god bismo ponekad voleli da je ima. Potrebno je ići postepeno, temeljno, iskreno, a ponekad i požrtvovano - smatra glumica koja priznaje da je sa godinama sazrelilo i njeno mišljenje o muškarcima.

- Danas mi je mnogo jasnije da šarm nije isto što i karakter, kao što ni obećanja nisu isto što i postupci. Trudim se da ne tražim savršenstvo. Možda mu svi težimo, ali moram biti iskrena prema sebi i priznati da ni sama nisam savršena, pa to ne mogu očekivati ni od druge osobe. Ipak, veoma su mi važni poštovanje, iskrenost i doslednost. Kada toga nema, više ne želim da tražim bezbroj opravdanja za nešto za šta duboko u sebi već znam da ne želim u svom životu.

Pitali smo i šta joj je postalo najjasnije o sopstvenim ljubavnim izborima kada sa strane gleda tuđe odnose.

- Da ljubav ne bi trebalo da bude neprestano nadmetanje niti borba za glavnu ulogu u nečijem životu. Važno je kako se pored nekoga osećaš, ali i da li u svemu tome ostaješ svoj. Privlačnost može da bude sjajan početak, ali su za dobar nastavak ipak potrebni mir, poštovanje i ona mala, ali dragocena mera zdravog razuma - iskrena je Dragana koja zna šta želi u ljubavi i kada je u pitanju muškarac sa kojim deli život:

- Mislim da nisam postala zahtevnija koliko sam postala jasnija sebi. Danas me manje osvajaju velike reči, a više male stvari koje pokažu da je neko zaista tu. Imamo toliko divnih pisaca i njihovih dela u kojima možemo pročitati najlepše ljubavne rečenice, pa mi je sasvim dovoljno da velike reči i dalje pronalazim u knjigama. U čoveku preko puta sebe ipak želim da vidim dela. Najveći luksuz za mene je ljubav uz koju ne gubim mir. Ne bih želela da biram između ta dva. Život je dovoljno maštovit da nam napravi takav zaplet i bez naše pomoći. Velika ljubav bi trebalo da donese širinu, a ne da traži da se stalno smanjuješ kako bi u nju stala.

Dragana je otvorena ne samo za ljubav već i za nove poslovne izazove. Iskorak u voditeljski posao kaže da joj je prijao ali da se zna ko je na pijedestalu u njenoj karijeri.

- Gluma će uvek biti moja prva velika ljubav, ali ne verujem da čovek čitav život mora da ide samo jednim putem. Voditeljstvo mi je otvorilo jedan novi prostor i divno ni je sto sam u njemu pronašla neki svoj način uživanja i postojanja. Ne bih rekla da biram između dva sveta. Više mi se čini da sam otkrila još jedna vrata koja vode ka sceni, samo što se iza njih ne čeka unapred napisan tekst. I lepo mi je što se i u tom prostoru osećam dobro i ostajem svoja. Posle Tenerifa me, pre svega, čeka povratak svakodnevnom životu, što je nakon gotovo dva meseca provedenih na ostrvu već mali poduhvat. Očekuje me igranje predstava. Uželela sam se publike, scene i svih svojih kolega sa kojima je delim. Postoje i određeni razgovori i planovi, ali bih sada pustila život da vodi moj put, a ja ću se potruditi da ga pratim najbolje što umem.

Upravo zato striktne planove nema, ali želje i snove pušta da je vode.

- Volela bih, pre svega, da nastavim da iznenađujem samu sebe. Verujem da ću, ako nastavim da pomeram sopstvene granice, time iznenaditi i ljude oko sebe. Volela bih i da saznanja do kojih sam došla dok sam bila daleko od svog doma, porodice, prijatelja i svog uobičajenog života pretočim u dela i promenim sve ono za šta osećam da može i treba da bude bolje.

"Vera me je naučila da budem zahvalna i u miru sa sobom"

Velika je inspiracija ljudima koji poštuju veru, a njene objave iz manastira i povodom praznika uvek izazovu mnogo lepih reakcija. Dragana nam je otkrila u kom trenutku je spoznali snagu vere i kada joj je ona najviše pomogla.

- Vera je za mene jedna od najintimnijih stvari u životu i upravo zato o njoj ne volim mnogo da govorim javno. Verujem da se vera pre svega živi, a mnogo manje objašnjava rečima. Trenutak u kojem sam istinski spoznala njenu snagu bio je trenutak svesnosti koliko sam se udaljila od sebe i od puta za koji verujem da je put dobra. Zahvalna sam Bogu na svim padovima koje mi je dopustila, jer sam upravo kroz njih počela jasnije da vidim svoje greške, svoje slabosti i sopstvenu grešnost. Naučila sam da smisao života nije u tome da nikada ne pogrešimo, već da imamo snage da svoje greške prepoznamo, da se menjamo, pronađemo unutrašnji mir i trudimo se da živimo putem Gospodnjim. Nekako kao da se danas previše okrećemo ka onome što je bilo ili onome što tek treba da dođe, pa često zaboravljamo da živimo sada, jer je ovaj trenutak jedina istina. Moja želja i na neki način, zivotna misija jeste da budem zahvalna svemu, prisutna sada i u miru sa sobom.

Sestre su me mnogo toga naučile

Dragana ima dve sestre Slobodu i Mirjanu Mićalović, a kako kaže, odrastanje uz njih je bilo velika životna škola.

- Odrastanje uz dve starije sestre je jedna posebna životna škola i veliko bogatstvo. Imala sam privilegiju da mnogo toga posmatram, učim iz njihovih iskustava, ali i da, kao najmlađa, ponekad pokušam da isteram nešto po svom. Obe su na različite načine uticale na mene i mnogo toga sam od njih naučila. Ipak, ne bih ih delila na onu koju zovem za jednu vrstu problema i onu koju zovem za drugu. Svaka od nas ima svoj karakter, svoj pogled na život i upravo je to bogatstvo našeg odnosa. Volim da čujem njihovo mišljenje, ali sam oduvek volela i da svoje odluke donosim sama. Čak i kada pogrešim, važno mi je da znam da je odluka bila moja.

(Blic)