SVETSKA BANKA UPALILA ALARM: 1,2 milijarde mladih traži posao, a radnih mesta ima samo za 400 miliona

SVETSKA banka upozorava na veliki problem zapošljavanja: 1,2 milijarde mladih ulazi na tržište rada, a očekuje se samo 400 miliona radnih mesta.

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U narednih 10 do 15 godina oko 1,2 milijarde mladih ljudi moglo bi da uđe na tržište rada, dok se očekuje da će biti dostupno svega oko 400 miliona radnih mesta.

Predsednik Svetske banke Adžaj Banga upozorava da bi ovaj jaz mogao da ima ozbiljne posledice po ekonomiju i društvenu stabilnost širom sveta, piše Reuters.

Prema proceni koju je izneo predsednik Svetske banke Adžaj Banga, svet se suočava sa velikim izazovom u zapošljavanju mladih.

Ako se predviđeni broj novih radnih mesta ne ostvari, razlika između broja mladih koji ulaze na tržište rada i dostupnih poslova mogla bi da dostigne oko 800 miliona.

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Banga je na plenarnom zasedanju Godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke upozorio da se iza ovih brojki nalaze stvarni ljudi, njihove ambicije i mogućnosti da izgrade samostalnu budućnost.

- Posao nije samo statistika. Posao je dostojanstvo - poručio je Banga u obraćanju ministrima finansija i svetskim liderima u Bangkoku.

Zašto je zapošljavanje mladih globalni izazov?

Prema rečima predsednika Svetske banke, neiskorišćen potencijal mladih mogao bi da proizvede posledice koje prevazilaze granice pojedinačnih država. Nedostatak prilika za zaposlenje ne pogađa samo pojedince već ograničava i mogućnosti za ekonomski rast i razvoj društva.

Sa druge strane, otvaranje novih radnih mesta može da donese šire koristi: veće prihode domaćinstava, produktivniju privredu i bolje mogućnosti za buduće generacije.

Banga je podsetio da se Svetska banka suočava sa brojnim izazovima u ostvarivanju razvojnih ciljeva. Ograničeni budžeti, geopolitičke podele, rastući javni dug i visoke cene osnovnih dobara dodatno otežavaju finansiranje razvoja i stvaranje novih poslova.

Među problemima koji utiču na razvoj izdvojio je i sukobe, ograničene mogućnosti dodatnog zaduživanja pojedinih država, kao i visoke troškove energenata i đubriva.

Svetska banka želi više privatnih investicija

Kako bi se povećao obim ulaganja i ubrzao ekonomski razvoj, Svetska banka zagovara model finansiranja koji kombinuje javna sredstva, privatne investicije, filantropski kapital i tehnologiju.

Prema Banginim rečima, pristup treba prilagoditi potrebama i mogućnostima svake zemlje. Javno i povlašćeno finansiranje trebalo bi da ima važnu ulogu u sredinama u kojima su rizici najveći, dok bi sa razvojem privrede privatni kapital i pristup tržištima trebalo da postanu značajniji izvori finansiranja.

Posebna pažnja usmerena je na energetiku, poljoprivredu, zdravstvo, infrastrukturu i prerađivačku industriju, odnosno sektore koji mogu da doprinesu razvoju privrede i stvaranju novih radnih mesta.

Svetska banka nastoji i da smanji rizike za ulagače kroz garancije i finansiranje u lokalnim valutama.

Privatne investicije porasle na 112 milijardi dolara

Prema podacima koje je izneo Banga, obim mobilisanih privatnih investicija porastao je sa približno 35 milijardi dolara u fiskalnoj 2022. godini na 112 milijardi dolara u prošloj fiskalnoj godini.

Kada se tome dodaju sredstva iz sopstvenih izvora Svetske banke, ukupno finansiranje premašilo je 230 milijardi dolara.

Banka sarađuje i sa još pet multilateralnih razvojnih banaka na uspostavljanju zajedničkih standarda za procenu i prenos investicija.

Cilj je da projekti koje finansira jedna institucija kasnije lakše privuku druge investitore, čime bi se oslobađao kapital za nove razvojne projekte.

Svetska banka radi i na ubrzavanju pripreme investicija. Prema Banginim rečima, prosečno vreme pripreme projekata skraćeno je sa 19 na devet meseci.

Struja za 300 miliona ljudi u Africi do 2030. godine

Među dugoročnim ciljevima Svetske banke izdvajaju se obezbeđivanje pristupa električnoj energiji za 300 miliona stanovnika Afrike do 2030. godine i unapređenje zdravstvene zaštite za 1,5 milijardi ljudi.

Banka nastavlja i ulaganja u klimatske projekte, za koje su, prema iznetim podacima, finansijske koristi dostigle 96 milijardi dolara.

Ipak, upozorenje o 1,2 milijarde mladih koji bi u narednih 10 do 15 godina mogli da traže posao ostaje jedan od ključnih izazova globalnog razvoja.

Koliko će novih radnih mesta zaista biti otvoreno zavisiće od investicija, ekonomskih kretanja i sposobnosti država da stvore uslove za dugoročan rast.

Za Svetsku banku, stvaranje novih radnih mesta nije samo ekonomski cilj već i važan uslov da mladi ljudi dobiju priliku da iskoriste svoje znanje, veštine i potencijal.

(BizPortal)

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