Pet nagrada za Delta District na European Property & Hotel Awards: Beogradski projekat nagrađen u Londonu

DELTA District, novi kompleks Delta Real Estate grupe koji nastaje na Novom Beogradu, proglašen je pobednikom za Srbiju u čak pet kategorija European Property & Hotel Awards 2026–2027.

Foto: Delta Real Estate

Priznanja obuhvataju hotelski razvoj, razvoj kompleksa mešovite namene, visoku komercijalnu i stambenu gradnju i održivi komercijalni razvoj. Predstavnici Delta Real Estate grupe nagrade će preuzeti 22. oktobra na svečanoj ceremoniji u Londonu, kada će biti poznato i koji projekti dobijaju Five Star Award i time priliku da predstavljaju Srbiju na evropskom nivou.

European Property & Hotel Awards deo je globalnog programa International Property Awards, koji više od tri decenije prepoznaje projekte i kompanije koji postavljaju visoke standarde u industriji nekretnina. Nagrade se dodeljuju kroz regionalne programe širom sveta, a projekte ocenjuje međunarodni stručni žiri sastavljen od više od 100 profesionalaca iz različitih oblasti industrije.

Foto: Delta Real Estate

Delta District na tržište Srbije donosi koncept koji u okviru četiri povezane kule objedinjuje dve luksuzne rezidencije, hotel InterContinental Beograd i poslovnu zgradu A klase. Posebnost projekta je direktna povezanost rezidencijalnog dela sa hotelom, čime će budući stanari, uz privatnost sopstvenog doma, imati pristup hotelskim sadržajima i uslugama.

- Naš razvojni pravac je da koncepte koji oblikuju najrazvijenija svetska tržišta donesemo u Srbiju i prilagodimo Beogradu. Delta District je upravo takav projekat - spoj luksuznog stanovanja, poslovanja i hotelijerstva kakav kod nas do sada nije postojao u ovom obliku. Posebno nam je važno što u samo srce kompleksa vraćamo InterContinental, jedan od najprepoznatljivijih svetskih luksuznih hotelskih brendova, a sada je i razvojna snaga čitavog projekta prepoznata kroz pet priznanja na European Property Awards. To potvrđuje da Delta District već izlazi iz okvira domaćeg tržišta i postaje vidljiv međunarodnoj stručnoj i poslovnoj javnosti - izjavila je Angelina Nekić, CEO Delta Real Estate i potpredsednica Delta Holdinga.

Foto: Delta Real Estate

Posebna pažnja u razvoju Delta Districta posvećena je održivosti i kvalitetu života i rada. Kompleks se razvija prema zahtevima LEED i WELL sertifikacije, uz primenu geotermalnih sondi, toplotnih pumpi, solarnih panela, sistema za rekuperaciju vazduha i inteligentno upravljanje energijom.

Foto: Delta Real Estate

Hotel InterContinental Beograd otvara se krajem 2026. godine, čime se ovaj međunarodni luksuzni brend vraća u Beograd nakon dve decenije. Hotel će imati 203 sobe i apartmana, kongresne kapacitete, tri restorana i bara i infinity bazen na 20. spratu sa pogledom na grad i reke. Primopredaja stanova u Delta Districtu planirana je za leto 2027. godine.

Delta District deo je investicionog ciklusa Delta Real Estate grupe vrednog više od milijardu evra. Kompanija iza sebe ima više od 35 godina iskustva i gotovo 900.000 kvadratnih metara izgrađenih objekata različitih namena.