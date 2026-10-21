STIŽE DOSAD NAJVEĆE POVEĆANJE PENZIJA: Vučić otkrio koliko će iznositi prosečne i kada bi mogla da počne isplata

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da bi prosečna penzija u Srbiji već krajem 2027. godine mogla da dostigne 600 evra, ističući da penzioneri mogu da računaju na značajno uvećanje primanja već sledeće godine.

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Vučić je na RTS-u, u terminu za predstavljanje izbornih lista za parlamentarne izbore 25. oktobra, rekao da je zahvalan penzionerima jer su podržavali teške reforme i uvek pokazivali trpeljivost i strpljenje.

- Penzioneri mogu sa sigurnošću da računaju na to da će imati značajno uvećane penzije već sledeće godine, jer i MMF očekuje da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija sledeće godine - kazao je Vučić, predstavljajući program zajedno sa stranačkim kolegama Milošem Vučevićem, Anom Brnabić, Sinišom Malim i Marijom Stanković.

Kako je naveo, to znači da će penzije rasti drastično više nego što su rasle ove godine.

"Pre 12 godina bila samo 204 evra"

- To znači da će penzioneri uskoro dostići nivo, možda već krajem sledeće godine, od 600 evra prosečne penzije - naveo je Vučić.

On je naglasio da, kada se taj iznos uporedi sa 204 evra, koliko je prosečna penzija iznosila pre 12 godina, postaje jasno o kakvom je napretku reč.

- Za to nam je potreban mir, potrebna nam je stabilnost. Takođe, potrebne su nam nove investicije - kazao je Vučić.

"Finansijska sigurnost"

Podsetimo, Vučić je na skupu u Čačku 19. oktobra najavio dosad najveće povećanje penzija.

Najavio je da će naredne godine biti najveće povećanje penzija, koje će pratiti rast plata, i istakao da želi da penzioneri imaju finansijsku sigurnost i pristojnu starost.

- Hoću penzionerima da se obratim. Mnogo volim naše penzionere i uvek volim da im se zahvalim za svaku vrstu podrške. Da vam kažem: dragi penzioneri, nemojte da brinete za penzije. Ne samo da će da budu redovne kao i do sada, nego će da budu mnogo veće. Sledeće godine ide najveće povećanje penzija za vas i pratiće plate. Hoću da se osećate sigurno i da imate pristojnu starost- rekao je Aleksandar Vučić.

(Blic Biznis)

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