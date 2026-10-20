LAVROV: Rusija ne očekuje čudo od Trampove administracije u vezi sa sankcijama
RUSKA strana ne očekuje nikakva čuda od administracije američkog lidera Donalda Trampa u vezi sa sankcijama.
To je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
„Ne očekujemo nikakva čuda“, citiraju ga RIA Novosti .
Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio da odluka američke administracije o sankcijama odražava ozbiljan pristup Vašingtona normalizaciji odnosa sa Moskvom.
(alo.rs)
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