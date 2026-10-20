Ekonomija

LAVROV: Rusija ne očekuje čudo od Trampove administracije u vezi sa sankcijama

Novosti online

20. 10. 2026. u 19:23

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RUSKA strana ne očekuje nikakva čuda od administracije američkog lidera Donalda Trampa u vezi sa sankcijama.

ЛАВРОВ: Русија не очекује чудо од Трампове администрације у вези са санкцијама

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

To je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Ne očekujemo nikakva čuda“, citiraju ga RIA Novosti .

Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio da odluka američke administracije o sankcijama odražava ozbiljan pristup Vašingtona normalizaciji odnosa  sa Moskvom.

(alo.rs)

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