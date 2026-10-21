OZBILJNA NOVČANA NAKNADA: Otputovali ste na odmor i dočekala vas je kiša - od ovoga možete da zaradite

ZAMISLITE da otputujete na dugo planirani odmor, a umesto sunčanih dana dočekaju vas pljuskovi. Ono što je donedavno značilo samo razočaranje sada bi moglo da donese i ozbiljnu novčanu naknadu. Platforma Airbnb predstavila je novu vrstu putnog osiguranja koje korisnicima omogućava da za kišne dane tokom odmora dobiju između 50 i čak 1.000 evra dnevno.

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Ova pogodnost za sada je dostupna stanovnicima deset evropskih zemalja, a namenjena je putnicima koji žele da se finansijski zaštite ukoliko im loše vreme poremeti planove.

Za razliku od klasičnog osiguranja, kod kojeg je često potrebno prikupljati dokumentaciju i dokazivati štetu, novi sistem funkcioniše gotovo potpuno automatski.

Do 1.000 evra dnevno ako pada kiša

Airbnb je novu uslugu uveo u saradnji sa osiguravajućom kompanijom Chubb, a korisnici mogu da je dodaju prilikom rezervacije smeštaja.

Visina naknade zavisi od ugovorene polise i zemlje u kojoj korisnik živi, a kreće se od 50 do 1.000 evra po danu za koji su ispunjeni uslovi osiguranja.

– Kiša može da baci senku na putovanje kojem su se gosti radovali, ali ne bi trebalo da ga odredi – izjavio je Džastin Brus, direktor Airbnb-a za strateška partnerstva, program AirCover i osiguranje.

On je objasnio da je cilj saradnje sa kompanijom Chubb da putnici mogu da dobiju novčanu naknadu zbog nepovoljnih vremenskih uslova, umesto da vreme provedeno na odmoru troše na rešavanje problema.

Važno je, međutim, da sama činjenica da je tokom putovanja padala kiša ne znači automatski i pravo na maksimalnu isplatu. Moraju biti ispunjeni precizno definisani uslovi polise.

Koliko kiše mora da padne da biste dobili novac?

Prema pravilima novog osiguranja, na lokaciji rezervisanog smeštaja mora da bude zabeleženo najmanje 1,5 milimetara kiše tokom jednog sata, i to u periodu između 8 i 20 časova.

Međutim, da bi korisnik ostvario pravo na naknadu, takve padavine moraju da budu registrovane tokom minimalnog broja sati navedenog u njegovoj polisi.

Tačan broj potrebnih sati i iznos dnevne isplate razlikuju se u zavisnosti od zemlje i uslova ugovorenog osiguranja.

Drugim rečima, jedan kratkotrajan pljusak neće nužno biti dovoljan da putnik dobije novac.

Putnici ne moraju da šalju fotografije ni prijavljuju štetu

Posebnost nove usluge jeste način na koji se utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za isplatu.

Umesto da korisnici fotografišu kišu, podnose zahteve ili pribavljaju potvrde, količina padavina prati se automatski, pomoću nezavisnih meteoroloških podataka.

U tu svrhu koriste se informacije američke Nacionalne uprave za aeronautiku i svemir (NASA), Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) i američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA).

Kada sistem utvrdi da su ispunjeni uslovi osiguranja, korisnik dobija obaveštenje putem Airbnb platforme ili elektronske pošte, sa uputstvom za preuzimanje novca preko portala kompanije Chubb.

To znači da putnici ne moraju da dokazuju da su zbog kiše propustili izlet, odlazak na plažu ili neku drugu planiranu aktivnost.

(24sedam)