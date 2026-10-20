KONAČNO: Merc saopštio dobre vesti za Nemačku
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc najavio je sporazume koji imaju za cilj privlačenje približno 230 milijardi evra investicija u ekonomiju zemlje.
On je to objavio nakon dvodnevnog samita „Investirajte u Nemačku“ u Berlinu.
„Zahvalan sam investitorima na njihovom poverenju u našu zemlju“, citira ga Stern.
(alo.rs)
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