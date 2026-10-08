ZAŠTO SE MAČKA MOTA OKO NOGU? Ovo ponašanje ima nekoliko važnih značenja

AKO imate mačku, sigurno ste primetili kako se često trlja o vaše noge, posebno kada dođete kući.

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Ova simpatična navika nije slučajna - ona ima nekoliko važnih značenja koja vam mogu pomoći da bolje razumete svoju ljubimicu.

Obeležavanje teritorije i ljudi

Mačke koriste miris kao glavno sredstvo komunikacije i snalaženja u svetu. Na svom telu imaju žlezde koje luče feromone - neprimetne za ljude, ali izuzetno značajne za druge mačke. Kada se trljaju o vas, zapravo vas obeležavaju kao deo svog okruženja.

Na ovaj način, vaša mačka vam šalje jasnu poruku: “Ovo je moj čovek!” Ovim postupkom ona takođe uklanja strane mirise koje ste možda pokupili tokom dana, vraćajući vam „poznati“ miris koji joj uliva sigurnost.

Poziv na maženje i pažnju

Osim teritorijalnog obeležavanja, mačke se često trljaju o noge kao znak privrženosti i želje za pažnjom. Ako primetite da vaša mačka frenetično kruži oko vas i trlja se čim uđete u kuću, velika je verovatnoća da očekuje nežnost, igru ili hranu.

Poseban oblik ovog ponašanja je „bunting” ili „udaranje glavom”, kada mačka prisloni svoju glavu uz vas. To je znak velike privrženosti i poverenja, što znači da se vaša mačka oseća sigurno i srećno u vašem društvu.

Pokazivanje ljubavi i zadovoljstva

Pored obeležavanja i traženja pažnje, trljanje može biti i jednostavan znak zadovoljstva. Mačke koje se osećaju srećno i sigurno u svom okruženju često će imati opušten izraz lica, blago zatvorene oči i čak će vam uputiti spore treptaje - što je njihov način da kažu „volim te”.

Ako se vaša mačka trlja o nameštaj, zidove ili druge predmete u kući, to je takođe znak da je zadovoljna svojim okruženjem. Ovo ponašanje pomaže joj da se oseća sigurno i potvrdi da je prostor oko nje „njen dom“.

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