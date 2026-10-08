ZAŠTO SE MAČKA MOTA OKO NOGU? Ovo ponašanje ima nekoliko važnih značenja
AKO imate mačku, sigurno ste primetili kako se često trlja o vaše noge, posebno kada dođete kući.
Ova simpatična navika nije slučajna - ona ima nekoliko važnih značenja koja vam mogu pomoći da bolje razumete svoju ljubimicu.
Obeležavanje teritorije i ljudi
Mačke koriste miris kao glavno sredstvo komunikacije i snalaženja u svetu. Na svom telu imaju žlezde koje luče feromone - neprimetne za ljude, ali izuzetno značajne za druge mačke. Kada se trljaju o vas, zapravo vas obeležavaju kao deo svog okruženja.
Na ovaj način, vaša mačka vam šalje jasnu poruku: “Ovo je moj čovek!” Ovim postupkom ona takođe uklanja strane mirise koje ste možda pokupili tokom dana, vraćajući vam „poznati“ miris koji joj uliva sigurnost.
Poziv na maženje i pažnju
Osim teritorijalnog obeležavanja, mačke se često trljaju o noge kao znak privrženosti i želje za pažnjom. Ako primetite da vaša mačka frenetično kruži oko vas i trlja se čim uđete u kuću, velika je verovatnoća da očekuje nežnost, igru ili hranu.
Poseban oblik ovog ponašanja je „bunting” ili „udaranje glavom”, kada mačka prisloni svoju glavu uz vas. To je znak velike privrženosti i poverenja, što znači da se vaša mačka oseća sigurno i srećno u vašem društvu.
Pokazivanje ljubavi i zadovoljstva
Pored obeležavanja i traženja pažnje, trljanje može biti i jednostavan znak zadovoljstva. Mačke koje se osećaju srećno i sigurno u svom okruženju često će imati opušten izraz lica, blago zatvorene oči i čak će vam uputiti spore treptaje - što je njihov način da kažu „volim te”.
Ako se vaša mačka trlja o nameštaj, zidove ili druge predmete u kući, to je takođe znak da je zadovoljna svojim okruženjem. Ovo ponašanje pomaže joj da se oseća sigurno i potvrdi da je prostor oko nje „njen dom“.
(24sedam)
Preporučujemo
STARO NARODNO VEROVANjE: Ukoliko mačka uradi sledeću stvar uskoro vam stiže novac
19. 09. 2026. u 19:00
STARO NARODNO VEROVANjE: Ukoliko mačka uradi sledeću stvar uskoro vam stiže novac
19. 09. 2026. u 19:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)