Ekonomija

NBS: Kamatna stopa ostaje ista, ali iz sveta stižu novi rizici

В. Н.

08. 10. 2026. u 13:17

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IZVRŠNI odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7,0 odsto), objavila je centralna banka.

НБС: Каматна стопа остаје иста, али из света стижу нови ризици

Foto: Z. Jovanović

Prilikom donošenja navedene odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje.

Iako su prvobitno izostali znatniji inflatorni efekti na globalnom nivou po osnovu eskalacije sukoba na Bliskom istoku, izazovi su od letos dodatno povećani, budući da je došlo do ponovnog rasta cena sirove nafte, koji prati i rast cena prirodnog gasa i električne energije, kažu u NBS.

(Tanjug)

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