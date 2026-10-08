VELIKI PREGOVORI U TOKU: Putin i Tramp donose sporazum o Severnom toku?

RUSKI i američki zvaničnici, uključujući američkog specijalnog izaslanika Džareda Kušnera, vodili su razgovore o uključivanju jednog američkog investitora u gasovod Severni tok, preko kog se gas isporučivao u Nemačku pre nego što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, potvrdilo je danas više izvora za Rojters.

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Izvori navode da je u razgovorima učestvovao bliski savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Kiril Dmitriev koji se sa Kušnerom sastao poslednjih nedelja u Moskvi i Njujorku.

- O svim eventualnim dogovorima Rusija će morati da pregovara sa Američkom korporacijom za finansiranje (DFC) međunarodnog razvoja i Ministarstvom finansija, oni moraju biti u korist američkih poreskih obveznika i kompanija - izjavio je zvaničnik Bele kuće odgovarajući na pitanje o razgovorima o gasovodu.

Drugi američki zvaničnik izjavio je da je, s obzirom na prepreke, dogovor SAD i Rusije malo verovatan u srednjoročnom periodu.

Druga dvojica sagovornika upućenih u ovo pitanje tvrde da Kušner i Dmitriev takođe razgovaraju o prodaji rafinerija nafte i benzinskih pumpi širom sveta koje su u vlasništvu ruske energetske kompanije Lukoil.

Prema tom planu, konzorcijum koji čine savezna investiciona agencija DFC i investitori iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata kupio bi tu imovinu, dok bi američke vlasti ukinule sankcije, tvrde izvori.

Kušner, koji pokušava da posreduje u sklapanju primirja između Rusije i Ukrajine, smatra da je sklapanje poslova ključno za uspostavljanje mira.

Dmitriev, koji se zalagao za nastavak prodaje ruskog gasa Nemačkoj, sastao se prošlog meseca sa predstavnicima američkog Ministarstva energetike i Ministarstva finansija kako bi razgovarali o potencijalnim američko-ruskim energetskim inicijativama.

Portparolka nemačkog Ministarstva privrede i energetike izjavila je da su Severni tok i ruski gas pod sankcijama u Evropi i da je Nemačka pronašla alternative.

Ona je navela da svako ponovno otvaranje gasovoda zahteva odobrenje vlade, a da to trenutno nije poželjno.

Pre ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Nemačka je kupovala više od polovine svog gasa iz Rusije preko gasovoda Severni tok.

Odnosi između Rusije i Nemačke, koja spada među najveće pružaoce vojne podrške Ukrajini, pogoršali su se poslednjih godina pošto zvaničnici u Berlinu optužuju Rusiju za sprovođenje sistematske kampanje hibridnih napada.

Pojedini nemački poslanici smatraju da bi poslovni aranžmani ojačali Moskvu dok ona nastavlja rat protiv Ukrajine.

(Tanjug)