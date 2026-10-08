VELIKI PREGOVORI U TOKU: Putin i Tramp donose sporazum o Severnom toku?
RUSKI i američki zvaničnici, uključujući američkog specijalnog izaslanika Džareda Kušnera, vodili su razgovore o uključivanju jednog američkog investitora u gasovod Severni tok, preko kog se gas isporučivao u Nemačku pre nego što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, potvrdilo je danas više izvora za Rojters.
Izvori navode da je u razgovorima učestvovao bliski savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Kiril Dmitriev koji se sa Kušnerom sastao poslednjih nedelja u Moskvi i Njujorku.
- O svim eventualnim dogovorima Rusija će morati da pregovara sa Američkom korporacijom za finansiranje (DFC) međunarodnog razvoja i Ministarstvom finansija, oni moraju biti u korist američkih poreskih obveznika i kompanija - izjavio je zvaničnik Bele kuće odgovarajući na pitanje o razgovorima o gasovodu.
Drugi američki zvaničnik izjavio je da je, s obzirom na prepreke, dogovor SAD i Rusije malo verovatan u srednjoročnom periodu.
Druga dvojica sagovornika upućenih u ovo pitanje tvrde da Kušner i Dmitriev takođe razgovaraju o prodaji rafinerija nafte i benzinskih pumpi širom sveta koje su u vlasništvu ruske energetske kompanije Lukoil.
Prema tom planu, konzorcijum koji čine savezna investiciona agencija DFC i investitori iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata kupio bi tu imovinu, dok bi američke vlasti ukinule sankcije, tvrde izvori.
Kušner, koji pokušava da posreduje u sklapanju primirja između Rusije i Ukrajine, smatra da je sklapanje poslova ključno za uspostavljanje mira.
Dmitriev, koji se zalagao za nastavak prodaje ruskog gasa Nemačkoj, sastao se prošlog meseca sa predstavnicima američkog Ministarstva energetike i Ministarstva finansija kako bi razgovarali o potencijalnim američko-ruskim energetskim inicijativama.
Portparolka nemačkog Ministarstva privrede i energetike izjavila je da su Severni tok i ruski gas pod sankcijama u Evropi i da je Nemačka pronašla alternative.
Ona je navela da svako ponovno otvaranje gasovoda zahteva odobrenje vlade, a da to trenutno nije poželjno.
Pre ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Nemačka je kupovala više od polovine svog gasa iz Rusije preko gasovoda Severni tok.
Odnosi između Rusije i Nemačke, koja spada među najveće pružaoce vojne podrške Ukrajini, pogoršali su se poslednjih godina pošto zvaničnici u Berlinu optužuju Rusiju za sprovođenje sistematske kampanje hibridnih napada.
Pojedini nemački poslanici smatraju da bi poslovni aranžmani ojačali Moskvu dok ona nastavlja rat protiv Ukrajine.
(Tanjug)
Preporučujemo
"POTREBNO NAM JE REŠENjE ZA BUDUĆE GENERACIJE": Kremlj o ukrajinskom sukobu
08. 10. 2026. u 11:11
BRISEL SPREMA NOVI BEZBEDNOSNI PAKT: EU želi mehanizam nalik članu 4 NATO
08. 10. 2026. u 10:28
RUSI OSUJETILI NOVI NAPAD UKRAJINE: Oboreno skoro 400 dronova
08. 10. 2026. u 09:09
MOSKVA JASNO UPOZORILA EU: Takvi postupci pojačavaju rizik od incidenata i dalje eskalacije
08. 10. 2026. u 08:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)