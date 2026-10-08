IMA MRTVIH! Loše vesti iz Istanbula: Oglasila se žena koja je pukom srećom preživela horor (FOTO/VIDEO)

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DVE osobe su poginule, a spasilačke ekipe tragaju za još dve osobe nakon urušavanja sedmospratnice u istanbulskom naselju Maltepe.
Guvernerstvo Istanbula saopštilo je da je broj stradalih u urušavanju zgrade porastao na dve osobe, dok se potraga za još dve osobe koje se nalaze pod ruševinama nastavlja, prenosi Huriet.tr.
U urušavanju su se obrušila tri sprata sedmospratne zgrade u Ulici Dogu, u naselju Dževizli u Maltepeu. Na teren su odmah upućene brojne ekipe hitnih službi, uključujući i vatrogasce.
Prema dosadašnjim informacijama, iz ruševina je spaseno 11 osoba, među kojima je bilo i troje dece. Jedna osoba je ranije pronađena mrtva, dok je kasnije potvrđeno da je još jedna osoba izgubila život.
Spasilačke ekipe nastavljaju da pretražuju ruševine u potrazi za još dve osobe.
Situacija na mestu urušavanja je i dalje veoma rizična. Struja i prirodni gas su isključeni, a ekipe su u jednom trenutku nakratko napustile deo ruševina zbog opasnosti od dodatnog obrušavanja.
Reporter CNN Türk-a Sinan Agča rekao je da je sprovedena desetominutna akcija osluškivanja kako bi se utvrdilo da li se iz ruševina čuje neko od zarobljenih. Ekipe su se potom povukle nekoliko metara, a pretpostavlja se da su ili čule zvuk ispod ruševina ili procenile da postoji opasnost od novog urušavanja.
Jedna od preživelih, Fatma Turhan, ispričala je da je u trenutku urušavanja pomislila da je u pitanju zemljotres.
- Sve se treslo, kao da je eksplodirala bomba. Bila sam u spavaćoj sobi, a ormar je pao na mene - rekla je ona.
Turhan je navela da su vrata stana bila zaključana i da nisu mogla da se otvore, ali da su vatrogasci uspeli da izvuku nju i ostale stanare.
Posebno je zabrinuta zbog svoje snaje i unuka, za koje veruje da su ostali ispod ruševina.
Stanari su naveli da se ranije razgovaralo o urbanoj obnovi i mogućnosti rušenja i ponovne izgradnje objekta, ali da stanari zgrade nisu prihvatili taj predlog. Prema njihovim rečima, problemi su navodno počeli nakon otvaranja prodavnice u prizemlju, kada su se čuli jaki zvuci i osetilo podrhtavanje u zgradi.Za sada nije saopšten zvaničan uzrok urušavanja. Potraga za osobama koje se još nalaze pod ruševinama je u toku, preneo je Telegraf.
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