"POTREBNO NAM JE REŠENJE ZA BUDUĆE GENERACIJE": Kremlj o ukrajinskom sukobu
PRIVREMENO zamrzavanje ukrajinskog sukoba neće pomoći, rešenje mora biti osmišljeno za buduće generacije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Recimo to ovako: privremeno zaustavljanje ili zamrzavanje takođe neće pomoći. Potrebno nam je rešenje za buduće generacije, garantovano i zaštićeno od narušavanja - rekao je Peskov novinarima.
Prema njegovim rečima, ukrajinski sukob zahteva sveobuhvatno rešenje.
- Više puta smo govorili da nam parcijalna rešenja ili sporazumi neće omogućiti da postignemo sveobuhvatan sporazum (o sukobu). Reč je o veoma složenom pitanju i sporazum mora biti sveobuhvatan - istakao je Peskov.
Novinari su Peskova pitali da li je Kremlj razmotrio predloge Indije za rešavanje situacije oko Ukrajine.
Portparol je napomenuo da je indijska strana nije predstavila sveobuhvatni mirovni plan, već je iznela predlog koji se odnosi na određene aspekte sukoba.
- Pre svega, naravno da smo veoma zahvalni indijskoj strani što je pokazala interesovanje za proces rešavanja spora - rekao je on i dodao da Rusija pozdravlja sve pokušaje i napore država koji mogu pomoći u rešavanju situacije u Ukrajini.
O mogućem razgovoru Putina i Trampa
Tačno vreme telefonskog razgovora između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa još nije dogovoreno, napomenuo je Peskov.
- Obavestićemo vas čim bude dogovoreno tačno vreme razgovora i kada on bude održan. Nećemo ništa kriti - istakao je portparol.
(Sputnjik)
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